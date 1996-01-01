Магаданские рыболовы-любители получат дополнительные квоты

Решение о выделении дополнительных 35 тонн кеты на спортивно- любительское рыболовство было принято на заседании администрации Магаданской области. Как рассказал губернатор Николай ДУДОВ, ряд промышленных рыбодобывающих предприятий не успевают освоить выделенные им объемы вылова. "В связи с этим мы обратились в Госкомрыболовство с просьбой перераспределить недоосвоенные квоты рыбакам-любителям", - сообщил Н.Дудов.