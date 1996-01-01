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Защита добросовестного приобретателя
Сделки с недвижимостью подобны минному полю. И граждане, решившие купить жилье, как и саперы, не имеют права на ошибку. Слишком уж дорого они порой обходятся. Но часто случается так, что человек, приобретая квартиру, понятия не имеет о том, что продавец не обладает правом отчуждения данного объекта недвижимости, и считает, что со своей стороны все сделал "по закону". В довершение всего на арене появляется настоящий собственник, чьи права ущемлены или даже "попраны", и требует в суде возвращения своей недвижимости из чужого незаконного владения.
От таких дел голова пойдет кругом даже у самых выдержанных и стойких. А что по этому поводу говорит законодательство? В соответствии со статьей 302 ГК РФ истребование имущества по отношению к добросовестному приобретателю невозможно. Звучит успокаивающее. Но из любого правила есть исключения - и это как раз тот случай.
Добросовестному приобретателю, попавшему в судебный переплет, предстоит доказать собственную добросовестность. И если суд усмотрит в действиях приобретателя умысел (знал, что дело "не чисто", и все равно купил) или неосмотрительность (должен был знать, что дело "не чисто", но не знал, хотя мог при желании узнать), то шансы добросовестного покупателя стремятся к нулю. Как избежать такого поворота событий? Предоставить суду документальные доказательства, подтверждающие абсолютную и неоспоримую уверенность покупателя в том, что продавец на законных основаниях отчуждал данный объект недвижимости.
Что может являться такими доказательствами? Заверенная нотариусом копия свидетельства о госрегистрации прав собственности, где указаны фамилия и имя продавца и данные "объекта права" - продаваемой им недвижимости. В зависимости от того, когда и как продавец приобрел квартиру в собственность (получил в дар, вступил в права наследования, приватизировал, купил, овладел на основании вступившего в силу судебного решения и т.д.), покупателю необходимо заручиться нотариально заверенными копиями и других документов (договора передачи в собственность, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарения и т.д.). Если покупатель сумеет убедить суд в своей добросовестности, то спорное жилье окончательно поступит в его распоряжение. Такой фактор, как цена, за которую было продано жилье, играет очень важную роль. Если объект недвижимости был продан по заниженной цене - для судей это повод признать приобретателя недобросовестным.
Законом предусмотрены случаи, когда собственник имеет право истребовать свое жилье даже от добросовестного приобретателя. Например, если недвижимость выбыла из владения собственника помимо его воли, под влиянием угроз, психологического давления, обмана. Другим примером может быть, если добросовестный приобретатель получил спорную квартиру в дар, т.е. на безвозмездной основе: ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ. В соответствии со статьей 302 Гражданского кодекса РФ, при истребовании своей недвижимости из чужого незаконного владения ущемленный в своих правах собственник вправе требовать от добросовестного приобретателя возмещения доходов от использования чужой недвижимости. К примеру, если спорная квартира сдавалась в аренду, покупатель обязан возвратить собственнику доходы, полученные от сдачи внаем.
Со своей стороны, добросовестный приобретатель может поставить вопрос о возмещении ему собственником понесенных затрат. То есть если он погасил многолетние долги собственника за коммунальные услуги. Или, например, им был проведен капитальный ремонт жилого помещения. Размер взаимных возмещений затрат и претензии сторон друг к другу могут быть разными, но они не могут превышать стоимости имущества.
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