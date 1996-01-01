Тарифно-административные условия привели рыбопереработку на Дальнем Востоке в состояние клинической смерти

Бравые рапорты об открытии новых или реконструкции старых перерабатывающих производств в наших краях сошли на нет. Рыбопереработка в регионе в своем подавляющем большинстве так и не выросла из штанишек малого и, частично, среднего бизнеса, либо не вышла за рамки экспериментальных производств. Успешные примеры работы более крупных производств можно буквально пересчитать по пальцам.

Уже стало общим местом признание того факта, что наша промышленность не в состоянии перерабатывать добытую в своей экономической зоне рыбу. Зато с этой задачей блестяще справляются Япония, Корея и, в особенности, Китай, на побережье которого и сегодня один за другим открываются целые рыбоперерабатывающие заводы с огромной производительностью. Рентабельность их такова, что эти предприятия мгновенно обзаводятся социальной инфраструктурой в виде жилья для работников, медицинских объектов, спортивных площадок... По некоторым оценкам добавленная стоимость на таких предприятиях доходит до 150%. Это ли не мечта умирающих ныне дальневосточных территорий и прибрежных поселков? Мечта, как видим, вполне осуществимая. Увы, но не в наших условиях.

Китайская рыбная экспансия сегодня такова, что на их заводы попадает даже российская рыба, добытая в Северном море. Все это результат целенаправленной государственной политики, направленной на захват как можно большей доли международного рынка рыбопродукции. Рецепт прост: рыбодобытчикам предлагаются максимальные закупочные цены на сырье и минимальные на продукты переработки. Вилка минимальна, но за счет огромных объемов китайцы получают баснословные деньги. Все это возможно благодаря поддержке государства, о которой наши рыбакам и рыбообработчикам и заикаться боятся. Заводы в Китае пользуются большими льготами по налогам, им предоставляются субсидии, тарифы на электроэнергию также не в пример нашим. НДС, который в КНР достигает 18%, возвращается без промедления. Экспорт рыбопродукции дотируется на треть. В итоге даже большие логистические затраты не в силах помочь нашим рыбообработчикам составить хоть какую-то конкуренцию китайской продукции.

Правительство Китая даже выделяет деньги на скупку акций наших рыбодобывающих компаний. В одном из интервью глава Росрыболовства Андрей Крайний приводил в качестве примера китайскую компанию "Пасифик андес", которой владеют пять братьев: "У них в офисе есть фотография - как они начинали: их папа на джонке ловил рыбу сеткой. А сейчас, по нашим оценкам, они контролируют 35% вылова нашего минтая. Из 1 млн тонн 350 000 - это то, что контролирует одна гонконгская компания, которая получила $700 млн беспроцентного и безвозвратного кредита от правительства Китая на скупку акций. Правительство Китая рассуждает со своей точки зрения правильно: надо скупать акции, надо контролировать минтай... Мы им продаем рыбу - колодку замороженную, они на своих береговых предприятиях делают филе, намораживают до 30% воды и отправляют в наши магазины".

Рыбообработчики советуют более серьезно подойти к этой ситуации. Китайское государство, конечно, очень лояльно к национальному бизнесу, давая ему встать на ноги и закрепиться на рынке, но и оно со временем начинает спрашивать с него. Тогда тамошние рыбопереработчики будут вынуждены менять свою ценовую политику. И меры могут быть весьма жесткие. Тогда пострадает не только конечный покупатель их продукции, но и российские рыбаки, которые могут быть поставлены перед фактом резкого снижения закупочных цен. А найти других покупателей на свою рыбу рыбаки оперативно не смогут, поскольку российская перерабатывающая промышленность практически отсутствует, а на всех остальных рынках правят бал те же китайцы. Пессимисты даже поговаривают об окончательном развале, в этом случае, нашего добывающего флота, поскольку денег не будет хватать даже на покупку бэушных судов. Кто будет ловить нашу рыба в наших же морях догадаться нетрудно...

В общем-то, в вышесказанном есть рецепты, применяя которые вполне можно за 2-4 года поднять отечественную переработку на должный уровень. Это прежде всего фискальные преференции (прежде всего резкое снижение вывозных таможенных пошлин на продукцию высокой степени переработки и повышение ставок на вывоз необработанного сырья), налоговые каникулы, льготный лизинг оборудования и так далее. При должном контроле говорить о каких-то финансовых потерях, думаем, было бы неразумно, поскольку поддержка прибрежных поселков, лишенных собственной налоговой базы и страдающих от безработицы и прочих социально-экономических болячек, сегодня обходится в копеечку. Причем, без каких-либо перспектив для самих населенных пунктов. Конечно, это желательно делать вкупе с мерами по поддержке отечественных рыбодобытчиков, но к ним мы еще вернемся.

Даже самые очевидные решения способны резко увеличить добавленную стоимость рыбопродукции отечественного производства. Так, еще пару лет назад в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Приморья посчитали, что уже к 2008 году ее можно было бы практически удвоить. Но...