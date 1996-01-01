Приморские рыбаки последние четыре года уверенно увеличивают уловы

Рыбохозяйственный комплекс Приморского края дает более 16 млрд руб., то есть 7,8% от валового регионального продукта. В отрасли на территории Приморья работают почти 20 тыс. человек, что составляет 3,3% занятых в организациях края.

"Рыбохозяйственный комплекс является традиционным для региона и формирует одну из основных региональных специализаций. Доля Приморского края в уловах России превышает 20%, а налоговая отдача на 1 тонну добытого сырья является самой высокой в России. В 2007 году она составила 2 тыс. 969 рублей на 1 расчетную тонну вылова. Предусмотрено увеличение производства продукции глубокой переработки с высокой долей добавленной стоимости, развитие марикультуры, усиление приморских брендов рыбопродукции и их выход на международные рынки", - заявил губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН на II Тихоокеанском экономическом конгрессе, состоявшемся 26-27 июля 2008 года во Владивостоке.

Наибольший улов в 1 млн 945,6 тыс. тонн отмечен в 1988 году. Затем, вплоть до 1994 года, объемы ежегодно снижаются в среднем на 173 тыс. тонн. В 1995-1999 годах ситуация стабилизировалась. Но в 2000-2002 годах уловы вновь стали снижаться, причем ускоренными темпами - в среднем на 210 тыс. тонн в год. И только с 2005 года отмечается рост улова рыбы и добычи других морепродуктов.

По официальным данным в 2007 году в сравнении с предыдущим добыча выросла почти на 6,3%. Основными видами остаются минтай и сельдь. Возросла доля таких видов, как сайра, палтус, треска и трубач.

В основном добыча ведется в российской экономической зоне. Из Мирового океана российский рыбацкий флот ушел.

В пределах 12- мильной зоны улов составляет всего 1,4% от суммарного вылова. В экономической зоне иностранных государства в прошлом году добыто 21434 тоны - 32,% ( лемонелла в зоне Японии), за пределами исключительной экономической зоны (ИЭЗ) России добыто 20676 тонн сайры - 3% от суммарных уловов. Все остальное рыбаки берут в ИЭЗ, за пределами 12 мильной зоны.

В отдаленных районах лов связан с дополнительными издержками по материально-техническому снабжению и по реализации продукции, объясняют специалисты.

"Анализируя сложившиеся индексы промышленного производства за 2000-2007 годы, можно сказать, что ситуация в рыболовстве нестабильная, однако прослеживается общая положительная тенденция в рыболовстве", - пояснили "ЗР" в департаменте рыбного хозяйства администрации Приморского края.

Пока рыболовство упорно, но медленно возвращается к прежним достижениям, рыбоводы пользуются представившейся возможностью и активно захватывают рынок.

Ведущие рыболовные страны признали аквакультуру одним из основных способов обеспечения продовольственной независимости, насыщения внутреннего рынка, повышения занятости населения, увеличения экспортных поступлений. Уже более трети потребляемого человечеством объема рыбопродуктов приходится на выращенные в специальных хозяйствах водные биоресурсы, а не на выловленные в естественных условиях.

Приморье является одним из самых перспективных регионов России для развития марикультуры. В крае разнообразный биопотенциал и значительные акватории, пригодные для культивирования гидробионтов, хорошими климатическими условиями.

В Приморском крае 36 хозяйств марикультуры, за которыми закреплено 10 тыс га морских акваторий. Основные объекты выращивания - гребешок приморский, мидия тихоокеанская, ламинария японская.

В 2007 году предприятия аквакультуры вырастили 1 тыс. 93,5 тонны товарной продукции, из которой 345 тонн составила ламинария, 657,4 тонны - гребешек приморский и 91,1 тонны - мидии.

Тенденции в рыбопереработке неоднозначны. Годы подъема сменяют периоды спада. В 2007 году в рыбопереработка выросла к уровню предыдущего года на 8,9%. Товарная пищевая рыбная продукция составила 586,4 тыс. тонн. В 2,5 раза выросло производство живой рыбы. Почти в 2 раза, а если быть точным, то в 1,9 раза, выросло производство кулинарных изделий. В 1,8 раза больше предложили потребителям рыбы сушёной и вяленой. На четверть больше выбросили на рынок рыбы копчёной (без учета сельди). В то же время сократился выпуск морепродуктов пищевых, сельди всех видов обработки и балычных изделий.

Пока в основном рыбаки продают мороженую рыбу. В 2007 году ее доля составила 56%.

Производство консервов и пресервов рыбных и из морепродуктов достигло в 2007 г. 145,6 млн. условных банок, что на 5,4% больше в сравнении с 2006 годом. В этом объеме пресервы составляют всего 4,3%, а консервы из морепродуктов - 1,8%. Основной объем приходится на консервы натуральные (79,7%).

С сожалением надо отметить, что в 1990 году отрасль произвела 702,4 млн условных банок, а в сравнении с тем периодом сегодня потребители получают лишь пятую часть этого объема.

Основная задача рыбохозяйственного комплекса, как страны, так и края - перейти от продажи сырья к рынку продуктов глубокой переработки, которая занимает сейчас всего около 30% общего объема товарной пищевой продукции. Но для этого необходимо разобраться: кому из потребителей какая продукция в каком виде нужна.

Рыбное хозяйство большинство развитых стран рассматривают как весьма важный фактор обеспечения продовольственной безопасности государства. В России цены на рыбопродукты довольно высоки, причем продолжают расти. В результате сужается и без того небольшой отечественный рынок.

"В структуре потребительских расходов населения на приобретение продуктов питания доля рыбопродуктов снизилась с 3,5% в 2000 году до 2,1% в 2007 году", - утверждают всезнающая статистика.

До сих пор наибольшим спросом у населения пользуются: мороженая рыбная продукция, слабосоленая и копченая рыба да дешевые рыбные консервы.

"Замедленный рост потребления продукции глубокой переработки связан с состоянием жизненного уровня населения страны", - полагают в администрации Приморского края.

Впрочем, нужно отметить, что приморцы в 2006 году съели рыбы ровно в два раза больше, чем в среднем по России. И этот показатель растет. В 2007 году в Приморье потребление рыбы на душу населения составило 28 кг, что на 7.7% больше уровня 2006 года. При этом среднедушевое потребление рыбы в крае на несколько килограммов превышает потребление в Дальневосточном регионе.

В 2007 году дальневосточные рыбаки выловили 2,2 млн тонн, что на 10,5% больше уровня 2006 г. Рыбопереработчики выпустили товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, - 2,1 млн тонн, то есть на 16% больше. Причем рыбных консервов, включая консервы из морепродуктов изготовили, 219,3 млн условных банок, что на 8,9% больше показателя предыдущего года.

Приморский край по улову рыбы и производству рыбных консервов занимает первое место среди регионов Дальневосточного федерального округа и лишь третье, после Камчатского края и Сахалинской области, по товарной пищевой рыбной продукции.

Несмотря на лидирующие позиции Приморского края среди регионов ДФО, доля в 2007 году несколько сократилась: по улову рыбы на 0,2%, по выпуску товарной пищевой продукции, включая консервы, - на 1,8% и по производству рыбных консервов - на 2,2%.

Правительство РФ утвердило 12 августа 2008 г. федеральную целевую программу "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".

При ее реализации улов рыбы и добыча других морепродуктов увеличатся к 2013 году на 14,2% и составят 800 тыс. тонн.

Производство товарной пищевой рыбной продукции возрастет на 4,7%. Ежегодный рост выпуска товарной пищевой рыбной продукции, включая консервы, предусмотрен в среднем на 0,9%. Если сравнить прогноз на 2013 год с самым высоким объемом производства пищевой продукции (1989 г. - 1185,3 тыс. тонн), то он составит только половину этого объема.

Объём товарного рыбоводства увеличится в 2,6 раза к 2007 году, а к 2001 году - почти в 9 раз. В последние годы рыбоводство становится важной сферой экономики края.

В Приморском крае рыбохозяйственный комплекс всегда был и остается одним из ведущих видов деятельности. Работы в рыбном хозяйстве края и региона достаточно, но только успешная и скорейшая реализация намеченных планов позволит возродить ведущую роль России в мировом рыболовстве и обеспечить население страны в достаточном количестве доступной и ценной рыбной продукцией.

Для решения долгосрочных задач нужно усилить научно-технический потенциал. И для этого необходимо обновить основные фонды, прежде всего, научно-исследовательский флот. Хорошо бы усовершенствовать рыбодобывающий флот для работы в 200-мильной зоне России и внедрить новые технологии для глубокой переработки рыбы и морепродуктов. Ну и, конечно, нельзя забывать о кадрах.