Попытка реформ рыбной отрасли

Когда власти в очередной раз начинают говорить о реформировании отрасли, складывается впечатление, что все это мы уже слышали. И не раз. Тот же крестовый поход против браконьеров объявляется чуть ли не каждый год. Однако даже, казалось бы логичные и вполне оправданные решения, в российских условиях часто просто-напросто не действуют.

В свое время Ассоциация рыбопромышленников Приморья (АРПП) подготовило для Правительства РФ предложения по первоочередным мерам реформирования отрасли. Документ получился большим, но основные его положения позволяют увидеть взгляд на эту проблему именно со стороны рыбаков.

Прежде всего, рыбаки просят заняться оптимизацией и совершенствованием функционирования управляющих органов. Подсчитано, что отраслью сегодня в той или иной степени занимаются двадцать ведомств. Несогласованность их действий создавало и создает массу проблем рыбакам.

Следующим этапом реформирования, по мнению наших рыбаков, должна стать реализация бассейнового принципа управления отраслью. Оно и понятно, ведь условия ловли на Дальнем Востоке могут принципиально отличаться от ловли у мурманского побережья.

Важным решением, по мнению рыбаков, должно стать прекращение практики разделения промышленных квот на квоты исключительной экономической зоны и прибрежные квоты.

Что касается лосося, то регулирование его лова рыбаки предлагают привязать к территориям. И даже просят убрать для этой рыбы нормативы ОДУ, а вылов определять не квотами, а сроком промысла на определенных участках лова, в зависимости от обстановки.

Предлагает АРПП и создать механизм рыночного оборота долей в общем объеме квот на вылов водных биоресурсов. Рыбаки считают, что внедрение этого механизма сегодня саботируется органами власти в области рыболовства. "Его отсутствие негативно сказывается на освоении ОДУ, создает теневой рынок квот и сдерживает капитализацию предприятий рыбохозяйственного комплекса".

Поддерживают рыбаки обязательное декларирование рыбы, пойманной в экономической зоне России в морских портах. Эта мера, считают в АРПП, может быть не только мерой контроля, но одним из стимулов развития отрасли. Это позволит "сократить поток за рубеж браконьерской продукции, создаст условия для развития предсказуемого, прогнозируемого и контролируемого российского экспорта рыбной продукции, создаст предпосылки для развития береговой переработки на территории России". Правда, тут нужно подумать о таможенных и налоговых преференциях.

Также нужно оптимизировать сборы за пользование водными биоресурсами. Более четко необходимо прописать применение рыбохозяйственными предприятиями режима единого сельскохозяйственного налога. Целый комплекс мер предлагают рыбаки и по разработке федеральных целевых программ, а в особенности, по механизмам их реализации. Особый акцент нужно сделать и на совершенствование законодательной и нормативной базы рыболовства.

Конечной целью реализации всех вышеперечисленных мер должно стать развитие отрасли, причем, интересы государства и бизнеса должны быть оптимально сбалансированы.