Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Попытка реформ рыбной отрасли
Когда власти в очередной раз начинают говорить о реформировании отрасли, складывается впечатление, что все это мы уже слышали. И не раз. Тот же крестовый поход против браконьеров объявляется чуть ли не каждый год. Однако даже, казалось бы логичные и вполне оправданные решения, в российских условиях часто просто-напросто не действуют.
В свое время Ассоциация рыбопромышленников Приморья (АРПП) подготовило для Правительства РФ предложения по первоочередным мерам реформирования отрасли. Документ получился большим, но основные его положения позволяют увидеть взгляд на эту проблему именно со стороны рыбаков.
Прежде всего, рыбаки просят заняться оптимизацией и совершенствованием функционирования управляющих органов. Подсчитано, что отраслью сегодня в той или иной степени занимаются двадцать ведомств. Несогласованность их действий создавало и создает массу проблем рыбакам.
Следующим этапом реформирования, по мнению наших рыбаков, должна стать реализация бассейнового принципа управления отраслью. Оно и понятно, ведь условия ловли на Дальнем Востоке могут принципиально отличаться от ловли у мурманского побережья.
Важным решением, по мнению рыбаков, должно стать прекращение практики разделения промышленных квот на квоты исключительной экономической зоны и прибрежные квоты.
Что касается лосося, то регулирование его лова рыбаки предлагают привязать к территориям. И даже просят убрать для этой рыбы нормативы ОДУ, а вылов определять не квотами, а сроком промысла на определенных участках лова, в зависимости от обстановки.
Предлагает АРПП и создать механизм рыночного оборота долей в общем объеме квот на вылов водных биоресурсов. Рыбаки считают, что внедрение этого механизма сегодня саботируется органами власти в области рыболовства. "Его отсутствие негативно сказывается на освоении ОДУ, создает теневой рынок квот и сдерживает капитализацию предприятий рыбохозяйственного комплекса".
Поддерживают рыбаки обязательное декларирование рыбы, пойманной в экономической зоне России в морских портах. Эта мера, считают в АРПП, может быть не только мерой контроля, но одним из стимулов развития отрасли. Это позволит "сократить поток за рубеж браконьерской продукции, создаст условия для развития предсказуемого, прогнозируемого и контролируемого российского экспорта рыбной продукции, создаст предпосылки для развития береговой переработки на территории России". Правда, тут нужно подумать о таможенных и налоговых преференциях.
Также нужно оптимизировать сборы за пользование водными биоресурсами. Более четко необходимо прописать применение рыбохозяйственными предприятиями режима единого сельскохозяйственного налога. Целый комплекс мер предлагают рыбаки и по разработке федеральных целевых программ, а в особенности, по механизмам их реализации. Особый акцент нужно сделать и на совершенствование законодательной и нормативной базы рыболовства.
Конечной целью реализации всех вышеперечисленных мер должно стать развитие отрасли, причем, интересы государства и бизнеса должны быть оптимально сбалансированы.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"