Большие проблемы "малой" рыбалки

Через три года, максимум через пять, на прибрежном лове в Приморье можно ставить крест. Если рыбаков сегодня не поддержать, - убеждены директора рыбодобывающих предприятий, занимающиеся "прибрежкой".

В преддверии 3-го Международного конгресса рыбаков корр. "ЗР" встретился с представителями приморских рыбопромышленных предприятий, ориентированных на прибрежный лов. Генеральные директора компании "Рыбацкий путь" Владимир ЛЕБЕДЕВ и ООО "Локкалит" Андрей ДУДИН объяснили, почему в приморских городах нет свежей рыбы.

Проблемы у прибрежного лова начались в 2004 г., когда комиссия, созданная тогда еще при департаменте рыбного хозяйства администрации Приморского края, занялась распределением прибрежных квот, странным образом отдав предпочтение одним компаниям и игнорируя других. До этого каждая сестра получала по серьге. В итоге из 140 рыбодобывающих предприятий, существующих на тот момент, с квотами остались только 39. Причем многие из осчастливленных никогда "малой" рыбалкой не занимались. Большинство же компаний, лишенных квот, приказало долго жить, остальные, чтобы свести концы с концами, перекупали квоты у счастливчиков.

Владимир Лебедев и Андрей Дудин, в прошлом опытные капитаны с многолетним стажем, полагают, что о новых правилах игры многие компании не были предупреждены намеренно.

- Комиссия грубо нарушила условия получения квот в 12-мильной зоне, где мы работаем. Есть закон, где перечислены документы, которые необходимо предъявить для получения квот. Они же внесли в обязательный список новые технические требования, обязав судовладельцев установить на судах систему мониторинга, на что не имели никакого права, - считает Андрей Дудин.

- Перед распределением квот нас даже не оповестили, что на судах необходимо установить систему мониторинга. Хотя мы могли бы ее установить за десять дней и уложиться в сроки, если бы мы об этом знали! - говорит Владимир Лебедев.

Как и следовало ожидать, уже через год 73 % "прибрежных квот" остались неосвоенными. С тех пор в "прибрежке" Приморья сохраняется аховая ситуация. Специалисты ТИНРО говорят, что рассчитать перспективы "малой" рыбалки на конкретный временной промежуток практически невозможно. Например, современная наука не может точно спрогнозировать подход рыбы в 12-мильную зону. Кроме того, утлые суда "прибрежки" очень зависимы от погоды. Так, в августе этого года флот "Рыбацкого берега" рыбачил всего десять дней: мешало сильное волнение.

По большому счету, рыбаки прибрежного лова - "джентльмены удачи", гадающие на кофейной гуще. И если рыбопромышленники, владельцы большого флота, предлагают отменить понятие прибрежного лова, то малые рыбацкие компании высказывают "крамольную" мысль об отмене "прибрежных" квот. Хотя бы на некоторые виды рыбы, например, на камбалу.

Прошло пять лет. Сегодня из тех предприятий, кто в 2004-м получил "прибрежные" квоты, больше половины кануло в лету. На плаву остались те, кто работал по "чужим" квотам. Таких упертых "живчиков" на побережье, от Южно-Морского до Владивостока, не более десятка.

"Рыбацкий путь" в 2004-м тоже остались без квот. Чтобы выкрутиться, пришлось купить компанию "Интрарос-ДВ", наделенную квотами, но ее флот - 4 японские шхуны и 3 МРС - простаивал... из-за отсутствия экипажей. Недавно "Рыбацкий путь", кстати, единственная кампания, снабжающая Находку свежей рыбой, построил цех заморозки. Чтобы его оснастить современной технологической линией, нужны средства, которых у Лебедева нет. Его уговаривают взять кредит на развитие, но он не хочет рисковать. По его словам, "прибрежка" постоянно находится под гнетом нестабильности цен на топливо, на запчасти и ремонт. Зато закупочные оптовые цены на рыбу остаются практически неизменными два или три года кряду, чего не скажешь о рыбе на прилавках..

- Я часто слышу, как рыбаков обвиняют в дороговизне рыбы в магазинах. А рыбаки здесь ни причем! У меня мелкий минтай "неженку" оптовики берут по 12 руб. за килограмм, а на выходе его цена поднимается до 45 руб., потому что между рыбаками и покупателями два, а то и три посредника, - говорит Владимир Алексеевич. Выход из тупиковой ситуации рыбаки видят, во-первых, в обложении "малой" рыбалки единым сельхозналогом. И, соответственно, в получении дотаций на топливо от государства: рыба - это такой же продукт питания, как овощи, молоко и мясо. - Мы - нормальные налогоплательщики. Мы не сдаем рыбу за границу, наша рыба уходит только на российский берег. Да, мы кормим не всю страну, а только города Дальнего Востока. Но и это скоро может закончиться! У нас нет оборотных средств. Нам никто не помогает, и нас никто не замечает. О нас забыли! Рыбаков "прибрежки" вспоминают или перед выборами, или при составлении очередной статистической отчетности, - горячится Андрей Дудин. С 2009 г. предстоит очередное распределение "прибрежных" квот. Согласно "нормативам" их получат только те предприятия, у которых они уже были. То есть, "Рыбацкому пути", "Локкалиту" и их собратьям по несчастью, отработавшим на чужих квотах, в данной ситуации ничего не светит. Значит, снова обращаться к перепродавцам? Но для этого нужны большие деньги, которых у рыбаков "прибрежки" попросту нет. Наверняка, некоторые сойдут с дистанции, не выдержав многолетнюю гонку. "Прибрежка" останется уделом больших компаний. Чтобы прояснить ситуацию по грядущему распределению квот, Владимир Лебедев обратился к начальнику отдела аквакультуры и прибрежного рыболовства администрации Приморского краяАлександру ЧЕБОВУ. Но ясного ответа он не получил. Чиновник попросил "подождать". Чего? Как стало известно "ЗР" накануне выхода номера, не найдя понимания в Управлении рыбного хозяйства Приморского края, инициативная группа рыбаков прибрежного лова озадачились созданием Ассоциации рыбопромышленных предприятий прибрежного лова Приморского края, чтобы не пропасть поодиночке. Кроме того, они готовят обращение к президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой заставить чиновников пересмотреть отношение к "прибрежке".