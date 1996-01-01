Рай для инноваций

Перед Дальним Востоком стоят глобальные задачи: подъем экономики, развитие инфраструктуры региона, подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. Одними финансовыми вливаниями их не решить, нужны инновационные подходы и технологии. Наглядный пример этого - Гонконг с его одной из самых динамично развивающихся и открытых экономик в мире.

Здесь проходило очередное заседание рабочей группы АТЭС по промышленной науке и технологиям. В составе российской делегации был исполнительный директор Центра научно-технического и инновационно-технологического сотрудничества России и АТЭС (TechnoRATEC, Владивосток) Игорь КОРШЕНКО. В рамках программы пребывания ему удалось детально ознакомиться с тем, как выстроена система инновационной политики Гонконга. Подробностями он поделился с "ДК":

- Хотелось бы отметить системный подход к внедрению инноваций. Координационный комитет по инновациям и технологиям занимается выработкой и реализацией политики в этой сфере, обеспечением эффективности взаимодействия всех ее элементов. Среди его членов - представители соответствующих правительственных бюро, научного сообщества, промышленности, инновационных и технологических организаций.

Задача Комиссии по инновациям и технологиям (КИТ) - развивать инновационный и технологический сектор экономики Гонконга, благодаря чему она и стала одной из ведущих в мире. КИТ поддерживает прикладные исследования, НИОКР, трансфер технологий, создает необходимую инфраструктуру, обеспечивает ее кадрами, продвигает международные стандарты и др.

В 2004 г. правительством утверждена Стратегия развития инновационного и технологического сектора. В ней упор сделан на технологии, дающие конкурентное преимущество на рынке.

Для ее реализации в апреле 2006 г. создано 5 R&D центров для продвижения прикладных исследований по ключевым направлениям: автомобильные запчасти и системы дополнительного оборудования, информационные и телекоммуникационные системы, логистика и технологии управления процессом поставок, нанотехнологии и новые материалы, текстильные и технологии производства одежды. Центры тесно взаимодействуют с промышленностью: по данным на октябрь 2007 года, 69 проектов R&D центров на общую сумму $333,8 млн были одобрены для внедрения.

КИТ управляет тремя фондами. Специализированные программы фондов - поддержка инноваций и технологий, взаимодействие университетов с промышленным сектором, общая программа поддержки, поддержка исследований малых компаний. Один из фондов занимается развитием промышленного дизайна.

В 2001 г. за счет слияния Гонконгской корпорации промышленного комплекса, Гонконгской корпорации промышленных технологических центров и Гонконгской компании научных парков была создана Гонконгская корпорация научно-технологических парков.

Она предлагает полный спектр услуг, необходимых для развития технологического бизнеса на разных стадиях - от start-up до создания производства и обеспечения места для него в одной из промзон.

Инфраструктура корпорации включает в себя Гонконгский научный центр, три промышленные зоны и ИнноЦентр.

Гонконгский научный центр призван обеспечивать благоприятную среду для выращивания технологических кластеров мирового уровня. Целевые сектора - электроника, информационные технологии, телекоммуникации, биотехнологии и высокоточное машиностроение.

Корпорацией созданы три зоны для размещения производственных и сервисных компаний, основанных на новой или усовершенствованной технологии. Промзона в Tai Po специализируется на электронике, фармацевтике, продовольственной и упаковочной промышленности. В Yuen Long размещаются логистические компании и компании традиционной обрабатывающей промышленности, в Tseung Kwan O - информационные, мультимедийные и компании креативной индустрии.

На базе корпорации действует несколько центров. Центр развития информационно-коммуникационных технологий обеспечивает полный спектр технологических услуг (от идеи до выпуска продукции) для компаний этого профиля. Он оснащен последними моделями оборудования и обеспечивает использование интегрированных электронных средств проектирования для мировых производителей - Cadence, Magma, ADS, Mentor Graphics, Synopsis и др., гарантируя им защиту интеллектуальной собственности, благодаря высокой степени защищенности системы хранения и восстановления данных.

Центр развития фотоэлектроники оснащен многофункциональным оборудованием и услугами для поддержки исследований и разработок в области волоконно-оптических средств связи, светоизлучающих устройств и оптоэлектронных сенсоров.

Центр биоинформатики предоставляет офис и лабораторное оборудование для компаний, занимающихся разработками в области биоинформатики, функциональных продуктов питания, геномики, протеомики, поиска новых видов лекарств и диагностического оборудования, малоинвазивной хирургии.

Корпорация предоставляет выставочные помещения, конференц-центры, услуги общепита, банковские услуги, квартиры с обслуживанием, фитнес- и рекреационные центры.

Хотелось бы обратить внимание на инкубационные программы, направленные на поддержку компаний на первой, самой уязвимой, стадии создания. Здесь компания получает полный пакет квалифицированных услуг, необходимых в первые 4 года работы. Это техническая, управленческая, правовая и финансовая поддержка, помощь в поиске партнеров, офисные и производственные помещения по льготным ставкам. За время существования этих программ было выращено 230 технологических компаний.

Программа поддержки технологических и дизайн-компаний действует с 2006 г. Она нацелена на обеспечение "выпускников" инкубационной программы офисными и производственными помещениями с тем, чтобы помочь им превратиться в равноправного члена КИТ.

ИнноЦентр - универсальный комплекс. Его деятельность направлена на поддержку мероприятий, создающих добавочную стоимость в области промышленного дизайна, обеспечение сотрудничества профессионалов в области дизайна с представителями промышленности и молодыми специалистами из компаний, где креативные идеи рождаются, коммерциализируются и превращаются в бренды.

АО "Гонконгский институт прикладных исследований в области науки и технологий" основан в январе 2000 г. В апреле 2006 г. институт открыл Центр информационно-коммуникационных технологий, деятельность которого сфокусирована на четырех технологических областях - это коммуникационные технологии, бытовая электроника, проектирование интегральных схем, оптоэлектроника.

Киберпорт (Cyberport) - флагман в области информационных технологий. Грандиозный проект стоимостью $2 млрд, принадлежащий правительству Гонконга. Это своеобразная модель будущего общества. Его цель - создать интерактивную среду для размещения стратегического кластера, состоящего из 100 компаний информационных технологий и 10 тысяч профессионалов в этой области.

Киберпорт выиграл международную номинацию Intelligent Building Award 2004 (Умное здание), церемония вручения которой ежегодно происходит в Нью-Йорке.

В цепочке продвижения инноваций есть еще и Гонконгский совет по вопросам производительности. Отраслевой фокус центра - базисные отрасли промышленности Гонконга, географический фокус - Гонконг и район дельты реки Жемчужной. Он стимулирует усовершенствование технологических промышленных процессов, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, передовых систем управления, продвижение инновационных отраслей промышленности и освоение новых бизнес-возможностей.

Человеческий потенциал играет одну из ключевых ролей в развитии инноваций и технологий. Вот почему Комиссия по инновациям и технологиям придает такое значение программе "План профподготовки в области новых технологий". В рамках ее обеспечивается финансовая помощь компаниям, желающим, чтобы их персонал прошел подготовку в области новых технологий.

Также КИТ организует ежегодные инновационные фестивали, когда проводятся выездные презентации, технологические и дизайн-семинары, выставки и конкурсы разработок студентов. При его содействии создан Гонконгский инновационный молодежный клуб, помогающий раскрывать потенциал молодых талантов.

В целом все это помогает пробудить интерес широкой публики к инновациям и новым технологиям, благодаря этому Гонконг стал тем, чем он является. И если мы хотим создать инновационный терминал, через который будет проходить вся логистика инновационного развития региона, нам стоит поучиться у тех, кто блестяще умеет это делать.