Посевная наперекор инфляции

В советский период государственные дотации отрасли на севере были значительными: предприятия получали финансовую помощь и технику. Однако с распадом страны поддержка прекратилась, и сельское хозяйство было поставлено на грань выживания. Определенные подвижки появились несколько лет назад с началом действия нацпроекта "Развитие АПК". В 2006-2007 гг. сельское хозяйство области получило более 173 млн рублей, в том числе более 148 млн рублей из областного бюджета.

Сельскохозяйственные товаропроизводители Магаданской области с начала этого года получили кредитов на сумму около 30 млн рублей. Именно благодаря кредитным ресурсам и снижению процентной ставки за счет компенсаций со стороны государства за последние два года удалось закупить сельскохозяйственную технику, оборудование для содержания птицы и переработки молока, племенных коров и свиней. Серьезная реконструкция прошла на дукчинской птицефабрике и других предприятиях.

- С начала реализации нацпроекта "Развитие АПК" региональный филиал "Россельхозбанка" выдал кредитов на общую сумму 63,1 млн рублей. Финансовую поддержку получили сельхозпредприятия, личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, - рассказала директор магаданского филиала "Россельхозбанка" Виктория ТУЗ. - Сегодня мы увеличили темпы работы, только за пять месяцев этого года общая сумма кредитов составила почти 35 млн рублей, включая инвестиционный кредит на реконструкцию и модернизацию производственного цеха №6 птицефабрики "Дукчинская". Денежные вливания в отрасль уже принесли конкретные результаты: растет уровень валовой продукции сельского хозяйства области, в 2006 году он составил 16,2% к уровню прошлого года, а в 2007 году уже 18,7%. Кроме того, увеличено производство в натуральном выражении всех видов сельхозпродукции, кроме мяса. Помощь растет, а энтузиазм падает - При том, что государственная поддержка отрасли увеличивается, а банковские кредиты стали доступнее, энтузиазма у руководителей хозяйств не прибавляется, - говорит и.о. председателя комитета сельского хозяйства и продовольствия администрации Магаданской области Татьяна КОВАЛЬСКАЯ. - Причина - возрастающий диспаритет цен на ГСМ, удобрения и цен на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей. Действительно, сегодня у тех, кто работает на земле, главный враг не северный климат, а постоянно растущие цены. Например, в этом году по сравнению с прошлым почти в 2 раза подорожали семена для выращивания кормовых культур, до 2,2 раза - минеральные удобрения, в 1,2 раза - транспортные услуги, а рост стоимости дизельного топлива только за 4 месяца этого года составил 16 %! В таких условиях крайне тяжело работать сельхозпроизводителям даже в центральной части страны, и тем более на Крайнем Севере. Между тем повышать цену выпускаемой продукции пропорционально росту понесенных затрат тоже нельзя: снизится спрос, и убытки будут еще больше. В итоге многие предприятия испытывают постоянный недостаток собственных оборотных средств, кредиторская задолженность постоянно растет. - Без финансовой поддержки сельскому хозяйству на Колыме не выжить, - считает глава крестьянско-фермерского хозяйства "Эвелина" Елена КОЗИЧЕВА. - Даже при увеличении объемов производства себестоимость продукции все равно не уменьшится. Из областного бюджета КФХ "Эвелина" получает несколько видов субсидий: на производство молока, куриного яйца, закупку ГСМ, кормов, а также компенсацию процентов по банковским кредитам. Благодаря значительной поддержке и умелому ведению хозяйства в "Эвелине" лучшие в области показатели по удоям молока на одну корову и самая высокая урожайность картофеля. Руководство предприятия планирует и дальше увеличивать поголовье крупного рогатого скота, кур, а также приобрести экзотических для нашей местности павлинов, индюков и фазанов. С другой стороны, после очередного витка цен на топливо сельхозпроизводителям приходится корректировать свои планы. Многие предприятия попадают в замкнутый круг: расходы растут с каждым днем, а цену на выпускаемую продукцию не повысить. Вырваться из замкнутого круга Буквально несколько лет назад большинство сельхозпроизводителей игнорировали научные разработки в этой области, оно и понятно: вся отрасль в регионе находилась в сложном положении, стоял вопрос о сохранении многих предприятий и фермерских хозяйств. Сегодня ситуация изменилась: в области есть несколько крупных предприятий - "Новая Армань", "Агро", "Эвелина", "Комарова", "Ольское" и другие, где ценой немалых усилий удалось наладить производство сельхозпродукции в больших по меркам региона объемах. Сельхозпроизводители начинают понимать, что при грамотном ведении хозяйства, использовании современных технологий и достижений науки можно добиться хороших результатов, даже работая в сложных экономических условиях. Именно сотрудничество сельхозпроизводителей с учеными можно отнести к резерву, который пока используется недостаточно. Во многих регионах страны действуют созданные еще в советское время научно-исследовательские институты сельского хозяйства, которые сейчас входят в состав Россельхозакадемии. Задача ученых - разработать оптимальные и наиболее эффективные методы ведения сельского хозяйства, применимые к конкретной территории. Подобная работа ведется и в Магаданской области: специалисты магаданского НИИ сельского хозяйства разрабатывают новые сорта сельскохозяйственных культур. - Нужно признать, что сегодня сельское хозяйство в регионе ведется с крайне низкой эффективностью, - говорит директор магаданского НИИ сельского хозяйства Ольга ИВАНОВА. - Яркий пример - выращивание картофеля. Не все, но многие производители не соблюдают сроки высадки, используют не самые подходящие сорта, вовремя не вносят удобрения. В результате средний показатель сбора картофеля в области составляет всего 80 центнеров с гектара - это совсем небольшая цифра даже для северных территорий. Между тем на опытных посевах нашего института мы достигаем производительности 780 центнеров с гектара и готовы поделиться своими наработками со всеми желающими. Конечно же достичь такого показателя на всей территории области вряд ли возможно, но, согласитесь, слишком уж велик разрыв между достижениями местных ученых и реальными показателями производителей. Другое предложение магаданских ученых, реализация которого предусмотрена в областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства в Магаданской области", касается производства семян аборигенных многолетних трав, используемых в качестве кормов. Речь идет о создании адаптированных сортов, способных давать высокую урожайность в местных условиях. Сегодня большинство предприятий вынуждено каждый год закупать семена кормовых культур на "материке", а это связано с большими затратами. В период до 2012 года планируется произвести отбор наиболее подходящих сортов кормовых культур, организовать посев и контроль за их ростом. - В результате мы получим сорта кормовых культур, идеально приспособленных к климату Крайнего Севера, - говорит Ольга Иванова. - Эти многолетние травы не будут бояться заморозков, перепадов температур, а самое главное - обеспечат высокую урожайность на бедной почве и в условиях вечной мерзлоты. По словам ученых, экономический эффект от такой работы значителен: луга, засеянные аборигенными травами, цветут около 10 лет, при этом затраты на содержание минимальны и отпадает необходимость ежегодно закупать семена и проводить посев. Как мы видим, при активном сотрудничестве местных сельхозпроизводителей и ученых и при поддержке региональных властей существует реальная возможность значительно повысить эффективность ведения сельского хозяйства в сложных северных условиях. Повышение урожайности кормовых культур и овощей, закупка племенного скота и современного оборудования позволят снизить издержки производителей, а значит, рост цен на топливо уже не будет иметь таких серьезных последствий.