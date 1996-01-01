Ка-52 взлетает стаей

Фирма "Камов" планирует продать на мировом рынке не менее 120 ударных вертолетов Ка-52. С учетом внутреннего заказа на эту модель объем поставок позволит компенсировать затраты на разработку машины, - сообщил на авиасалоне "Фарнборо" гендиректор фирмы "Камов" Сергей МИХЕЕВ.

В конце июня на аэродроме Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" состоялся испытательный подъем в воздух нового боевого вертолета Ка-52 "Аллигатор", испытания которого признаны успешными по всем исследуемым параметрам. Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" намерена начать серийное производство Ка-52 уже в этом году. Официальный подъем первого серийного вертолета Ка-52 планируется осуществить после завершения опытно-конструкторских работ в сентябре текущего года.

Многоцелевой всепогодный боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" представляет собой двухместную модификацию ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Ка-52 предназначен для решения широкого круга боевых задач днем и ночью, в любое время года с применением всех средств поражения Ка-50.