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В акциях ОАО "Хабаровский аэропорт" есть толк

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) приняла решение возобновить эмиссию и зарегистрировать отчет об итогах дополнительного выпуска акций ОАО "Хабаровский аэропорт" на общую сумму 222 млн 622 тыс. рублей, говорится в сообщении ФСФР.

Количество ценных бумаг составляет 222 тыс. 622 штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Государственный регистрационный номер допэмиссии 1-01-65123-D-001D. Как сообщалось ранее, ФСФР 18 февраля 2008 г. зарегистрировала выпуск обыкновенных акций ОАО "Хабаровский аэропорт", размещаемых путем закрытой подписки.

ОАО "Хабаровский аэропорт" было учреждено в соответствии с распоряжением правительства Хабаровского края от 10 февраля 2005 г. Основными потребителями услуг компании являются хабаровский авиаперевозчик "Дальавиа", "Домодедовские авиалинии", "Аэрофлот", "Пулково", "Сибирь", "Красноярские авиалинии". Основными акционерами АО "Хабаровский аэропорт" выступают министерство имущественных отношений Хабаровского края (25% + 1 акция) и ЗАО "Альянс-Пром" (75% - 1 акция), образованное 13 июля 2004 г. дочернее предприятие ОАО "Группа Альянс".

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