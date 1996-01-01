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В России заработал крупнейший золотой рудник
На руднике им. Матросова в Магаданской области начался первый этап крупнейшего в России проекта открытой добычи золота. Приступила к работе исследовательская золотоизвлекательная фабрика на Наталкинском золото-кварцевом месторождении.
Запасы металла на месторождении составляют 1836 т, что делает его вторым в мире. Срок эксплуатации может продлиться до 50 лет. При этом объем запасов может быть уточнен в сторону увеличения после дополнительных геологических изысканий. На первом этапе производство будет опытным и займется отработкой технологий обогащения руд. Далее начнется строительство главного обогатительного производства. По словам губернатора области Николая ДУДОВА, золотоизвлекательная фабрика будет самой большой в России. Предполагается, что она будет ежегодно выпускать около 40 т золота, перерабатывая 30 млн т руды. Объем частных инвестиций в проект порядка 30 млрд руб. Начало промышленного освоения Наталкинского месторождения ожидается в 2012 году.
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