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Покупатели сами назовут цену квартир
Питерская компания "Арсагера" разработала уникальную для России систему продажи готовых квартир Arsagera Flats Board. Как отмечается в сообщении компании, данная система, размещенная на сайте компании, позволяет покупателям квартир не только знакомиться с имеющимися предложениями, но и направлять в "Арсагеру" собственную цену покупки той или иной квартиры. Об этом сообщает Rokf.Ru.
Сотрудники УК анализируют поступающие заявки, публикуют их на сайте и, при наличии интересного предложения, связываются с автором заявки для выработки взаимовыгодных ценовых условий сделки.
Вместе с тем, любой посетитель сайта в свободном доступе может увидеть, какие заявки и по каким квартирам направлены в компанию другими клиентами. Фактически теперь у покупателя появилась возможность видеть не только цены предложения, но и цены спроса.
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