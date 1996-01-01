Налажено прямое авиасообщение между Петропавловском-Камчатским и Паланой

После длительного перерыва открыто прямое авиасообщение между Петропавловском-Камчатским и Паланой (Корякия). Напомним, авиапарк Корякии находится на грани выживания, и имеющиеся в его распоряжении несколько малых самолетов Ан-28 требуют ремонта или списания. Однако, ремонт двигателя одной из "чебурашек" и ввод ее в эксплуатацию стал подарком для жителей Камчатского севера. Но один самолет, вмещающий всего 14 пассажиров, ситуацию не исправит - люди, желающие вылететь к цивилизации и обратно, иногда ждут своей очереди по неделе и больше. Таких малых машин, как Ан-28, нужно, как минимум, 5-6 единиц.