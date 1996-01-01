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В Арсеньеве из старых шин будут делать крошку для стройматериалов
В Арсеньеве, в цехе производства сельхозтехники московской фирмы ООО "СКР-Машиностроение", идут опытные работы: впервые включена технологическая линия по переработке изношенных автошин в крошку.
Оборудование спроектировали конструкторы этого предприятия, здесь же оно было изготовлено. Это новейшая на Дальнем Востоке технология утилизации шин. Оборудование изготовлено с помощью известных в городе конструкторов Владимира СОСНИНА и Бориса МОРОЗА. Управление местным филиалом "СКРа" поручено гендиректору ОАО "Аскольд" Геннадию СЛУГИНУ. Он отметил, что запуск нового производства - это новые рабочие места, изменение к лучшему финансовой ситуации. Утилизация шин по новой технологии позволит улучшить экологическую обстановку в городе и соседних районах.
Линия по переработке шин может перерабатывать несколько тонн текстильной крошки в сутки. Это малогабаритное оборудование предназначено для переработки небольшого количества шин. При серийном производстве будут использовать уникальный агрегат, который порежет шины в "чипсы" и выдаст готовую крошку по размерам фракций.
Переработка шин - это одно направление деятельности, второе - продажа подобных комплексов шиноперерабатывающим предприятиям России и ближнего зарубежья. Крошка как продукт утилизации шин в 3-5 раз дешевле, чем исходное сырье. Имеет спрос на внутреннем и внешнем рынках. Текстиль после переработки в крошку используется в производстве строительных материалов, нефтяной промышленности. Еще один продукт производства - корд - сырье для металлургии.
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