Компании из Харбина представят свои товары во Владивостоке

70 ведущих компаний города Харбина (КНР) в очередной раз представят свои товары во Владивостоке на выставке. С 28 по 30 августа в спортивном комплексе "Динамо" (Западная, 11) будет проходить выставка товаров, представленных по следующих номинациям: стройматериалы, продукты питания, мебель, автозапчасти, лечебно-оздоровительные товары, электротехника, продукция легкой промышленности.

Выставка, организованная управлением торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации города Владивостока, призвана познакомить предпринимателей краевого центра с продукцией ведущих компаний Харбина и поспособствовать заключению контрактов на поставку товаров из Поднебесной на взаимовыгодных условиях.