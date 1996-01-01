Платежные терминалы исключили из группы риска

Владельцы платежных терминалов, работающие по так называемым агентским соглашениям, нашли неожиданных союзников. Как сообщили в комитете Госдумы по финансовым рынкам, на днях Минфин официально признал легитимность подобной схемы наряду с банковской. Копия письма финансистов направлена в МВД. Об этом сообщает Buhnews.Ru.

Напомним, что в настоящее время платежные терминалы находятся практически вне закона. Дело в том, что их владельцы в большинстве своем работают напрямую с конечными получателями средств по агентским соглашениям, отводя при этом кредитным организациям всего лишь роль расчетного центра.

Однако ситуация изменилась с момента вступления в силу Указания Центробанка от 20 июня 2007 года № 1842-У, которое обязывает организации, принимающие платежи, заключать договоры с банками, где открыты счета тех, кому эти деньги предназначены.

Угрозу кризиса сняла устная договоренность между представителями ЦБ и МВД, пообещавшими до поры до времени не предпринимать никаких карательных акций.

Параллельно депутаты разработали законопроект "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", прямо узаконивающий агентские соглашения. Беда в том, что по настоянию ЦБ и Ассоциации российских банков его обсуждение перенесено Госдумой на осеннюю сессию. Дабы подобная отсрочка не была воспринята правоохранителями как сигнал к проведению масштабных проверок пунктов приема платежей на предмет наличия банковского договора, представители комитета Госдумы по финансовым рынкам направили запрос с просьбой прояснить эту ситуацию непосредственно в Минфин.