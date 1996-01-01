Трассу на Де-Фриз спроектируют хабаровчане

19 августа стало известно имя победителя очередного "атэсовского" тендера. Хабаровский филиал московского института "ГипродорНии" был признан победителем открытых торгов на разработку проектно-сметной документации скоростной автомобильной трассы "поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка".

Трасса задумана как скоростная - планируется, что из аэропорта до краевой столицы можно будет доехать за 20 минут. Именно поэтому она должна пройти мимо жилых массивов Владивостока и Артема. Начнется в аэропорту и выйдет в район Седанки через поселок Новый и полуостров Де-Фриз.

Для этого через Амурский залив будет построена четырехкилометровая эстакада. Затем новая магистраль выйдет в район ТЭЦ-2 и бухты Патрокл. То есть у хабаровчан лишь отрезок трассы, и самый трудный - через Амурский залив.