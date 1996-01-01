На острове Русском построят громадный архитектурный шедевр

В Москве объявлен конкурс на проектирование Международного конференц-центра для проведения саммита АТЭС на острове Русском. Планируется, что именно в этом грандиозном сооружении, которое должно появиться во Владивостоке к 2012 году пройдет встреча глав государств, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества.

Предполагается, что разместится Международный конференц-центр на 9,5 гектарах на полуострове Саперном о. Русский в так называемой Деловой зоне саммита АТЭС. Общая площадь сооружения составит порядка 42,5 тыс. квадратных метров. Здесь разместятся залы для проведения заседания лидеров АТЭС ориентировочной площадью 1000 кв.м, помещения для проведения рабочего завтрака лидеров АТЭС, зал для проведения приема от имени руководителя страны-организатора в честь лидеров АТЭС (конференц-зал). Среди вспомогательных помещений предусмотрено наличие нескольких залов для сопровождающих лиц, 25 одинаковых по площади и оснащению залов для двусторонних встреч лидеров АТЭС и столько же помещений для делегаций стран.

Проект также должен предусмотреть такие специфические помещения, как кухня, где будет готовиться пища для участников саммита, а также 15 штабных помещений, где разместятся оргкомитет, пресс-служба, службы протокола, безопасности, аккредитации, службы видео- и аудиотрансляции и т.п. Не забыли и о других "мелочах".

Помимо парковочных площадок, которые планируется организовать в деловой зоне саммита, непосредственно в Международном конференц-центре появится трехъярусный подземный паркинг не менее чем на 600 машиномест.

Учитывая, что после окончания проведения саммита его помещение планируется передать в ведение создаваемого Дальневосточного федерального университета, здесь появится ряд помещений учебной направленности. На студентах решили не экономить - общеуниверситетский спортивный зал, библиотеки, аудитории, лаборатории и кафедры займут едва ли не половину здания - не менее 23 700 кв.м!

Как именно будет выглядеть Международный конференц-центр, предстоит определить в ходе проектирования. Несколько лет назад Приморграждан-проект представил эскизный проект будущего сооружения. Не исключено, что именно он будет взят за основу при разработке технической документации. Согласно сложившейся практике, АТЭС не дает конкретных рекомендаций, где проводить мероприятия саммита. "Каждая страна сама определяет, как проводить саммит. У организации Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества нет определенных требований к условиям проведения саммитов, - сообщила в интервью РИА PrimaMedia директор по связям с общественностью Секретариата АТЭС Анита Дуглас. - Но обычно страны готовятся к этим мероприятиям как можно тщательней. Что необходимо для нормального проведения саммитов? Конференц-холлы, способные вместить необходимое количество приглашенных, медиа-центр с современной аппаратурой и средствами связи, гостиницы и рестораны на необходимое количество. В принципе, это тот минимальный набор, который готовит любая страна".

В зависимости от обстоятельств саммиты АТЭС могут проводиться как в специально сооруженных для этого зданиях, так и в уже существующих. Например, в австралийском Сиднее, который принимал глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона в прошлом году, мероприятия саммита прошли в уже существующих зданиях.