Во Владивостоке поговорят о перспективах рыбной отрасли

На следующей неделе Владивосток проведет самое значимое для рыбаков мероприятие - Третий международный конгресс рыбаков и Пятую специализированную выставку-ярмарку "Перспективы развития рыбной отрасли".

Событие объединяет как российских специалистов, так и представителей рыбной отрасли стран Азиатско-Тихоокеанского региона и даже Европы. На Конгрессе аккредитовались 450 делегатов из 15 стран. Владивосток примет участников из Австрии, Великобритании, Германии, Исландии, Китая, Кореи, Норвегии, США... 15 краев и областей Российской Федерации присылают своих представителей.

Организаторами выступили: Федеральное агентство России по рыболовству; Администрация Приморского края; Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья; Ассоциация добытчиков минтая и член Российского Союза выставок и ярмарок Дальэкспоцентр.

Центральная тема - "Развитие международного сотрудничества в сфере эффективного использования добываемого рыбного сырья".

"В прошлом году мы обсуждали главным образом соблюдение баланса интересов власти и бизнеса, а в этом - хотим поговорить об эффективном использовании водных биоресурсов", - сообщил руководитель Управления рыбного хозяйства администрации Приморского края Игорь УЛЕЙСКИЙ.

Специализированная выставка-ярмарка "Перспективы развития рыбной отрасли" в этом году пройдет в новом месте - в недавно построенном спорткомплексе "Чемпион" Владивостокского государственного университета экономики и сервиса по адресу: Владивосток, ул. Гоголя, 41. В спорткомплексе большой выставочный зал, современная инфраструктура. Все это позволит обеспечить более комфортные условия для работы участников и посетителей.

Особенностью нынешней выставки станет многообразие представленных технологий и оборудования для рыбопромышленного комплекса: судостроение, судоремонт, услуги по проектированию рыболовецких траулеров, заправщики судов, судовое оборудование и комплектующие, орудия лова. А также технологическое оборудование, отдельным разделом выступит холодильное промышленное оборудование, специальное оборудование для промышленных производств (сепарационное, теплообменное, конвейерные ленты и др.), а также тара и упаковка. И, конечно, по традиции на выставке будет представлен широкий ассортимент продукции из рыбы и морепродуктов.

Интересная деловая программа разработана для технологов, маркетологов, финансистов - в общем, для всех специалистов рыбной отрасли. Например, представители МДМ Банка и компании "ЛизингПромХолод" расскажут на семинаре "Проблемные вопросы финансирования предприятий рыбной отрасли" об особенностях кредитования и предоставления оборудования в лизинг в Приморье на сегодняшний день.

Впервые в этом году в выставке примут участие и проведут обучающие семинары представители международных природоохранных организаций. Всемирный Фонд Природы (WWF) проведет обучение на тему: "Сертификация морского рыболовства по стандартам MSC как инструмент сохранения водных биоресурсов и продвижения продукции на новые рынки".

Природоохранная организация "Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов" (ПЕРК) в презентации "Влияние нефтедобычи на рыбный промысел" расскажет на примере северного тихоокеанского региона о воздействии добычи полезных ископаемых на рыболовство.

Рыбопереработчикам наверняка будет интересен научный семинар: "Производство продукции из рыбы и морепродуктов". Его проведет проректор по научной работе Дальрыбвтуза.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю на семинаре "Современное состояние рыбоперерабатывающей отрасли Приморского края по обеспечению контроля качества и безопасности при производстве рыбной продукции" поднимут вопросы по обеспечению производства качественной рыбо- и морепродукции.

"Приморский центр сертификации" расскажет о подготовке предприятий рыбной отрасли к внедрению технических регламентов.

Производители смогут посостязаться и показать свой уровень в профессиональных конкурсах "Лучшая продукция из рыбы и морепродуктов" и "Лучшая упаковка".

Впрочем, не только специалистам, но и всем и жителям Приморья выставка будет очень интересна. Здесь они смогут увидеть много новых видов продукции. Кроме того, будет оборудована специальная площадка для розничной торговли рыбопродукцией. Вход свободный.