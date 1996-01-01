На полях Приморья в разгаре жатва зерновых, но не только дождь ей мешает

Так, в Чугуевском районе у сельхозпредприятий не хватает средств на покупку топлива.

Работают с колес: ежедневно, реализовав зерно, хозяйства завозят топливо. Всего на полях района работают сейчас 8 комбайнов. В 4-х хозяйствах убрано 460 га ранних зерновых. Средняя урожайность - 14,5 центнера с га. Пока просрочки оборачиваются потерями.