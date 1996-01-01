Третья Дальневосточная Ярмарка недвижимости пройдет с 11 по 13 сентября на территории спортивного комплекса "Динамо".

Ярмарка в очередной раз предоставит решения разнообразных проблем, связанных со сделками по недвижимости, от выбора компании застройщика до оформления сделки.