Рыбные заповедники будут иметь статус рыбохозяйственных

Правительство РФ утвердило правила создания рыбохозяйственных заповедных зон, в которых будет действовать особый режим хозяйственной и прочей деятельности в целях сохранения ценных видов биоресурсов, а также создания условий для развития рыболовства и рыбоводства, за исключением промышленного. "Рыбохозяйственные заповедные зоны могут устанавливаться в том числе на континентальном шельфе РФ и в исключительной экономической зоне РФ", - говорится в правилах, размещенных на сайте кабинета министров, сообщает РИА "Новости".