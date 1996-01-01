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Периферийные торговые центры повышают ставки аренды, равняясь на центр
Дорогие магазины для состоятельных людей - норма для современного крупного города, каким сегодня является и Владивосток. Они отличаются не только тем, что торгуют дорогим ассортиментом товаров, рассчитанным на состоятельных людей, но и соответственно довольно высокими ставками арендной платы.
Судя по последним данным, рост арендной платы в дорогих торговых центрах Владивостока с конца прошлого года шел опережающими темпами. Те из них, которые сегодня считаются наиболее престижными, за полгода увеличили ставки арендной платы в пределах 54-75%.
Максимальные ставки аренды зафиксированы в торговых центрах, расположенных в центре Владивостока. В лидерах - "Зеленые кирпичики", "Изумруд плаза", ТЦ "Центральный" и ТЦ "Универсам", где ставка аренды к концу второго квартала равнялась или же превышала 3500 руб./кв. м месяц. В некоторых случаях она превышала среднюю по городу арендную плату в торговых центрах более чем в два раза. Несколько ниже ставки были в ТЦ "Золотой Рог" и "Игнат" - около 3000 руб./кв. м.
Разрыв между центральными и окраинными торговыми центрами в целом пока не превышает 50%. Средняя ставка аренды в расположенных в историческом центре Владивостока к началу третьего квартала составляла 2 615 руб./кв м. в месяц.
Надо отметить, что и уровень средней арендной платы в городских торговых центрах резко вырос. Если в конце прошлого года она составляла 1293,5 руб./кв. м, а 1-м квартале 2008 г. повысилась до 1434,0 руб./кв. м. в месяц, то к концу июня составила 1764 руб./кв. м. Большая часть владивостокских ТЦ сдает свои площади по 1200-2000 руб./кв. м в месяц. А к наиболее дешевым можно отнести несколько периферийных, которые предлагают "квадрат" всего по 800-1000 руб. в месяц.
Сделок купли-продажи помещений в торговых центрах города во втором квартале специалисты ООО "Индустрия-Р" не отметили. Однако оценивают средний "квадрат" во владивостокских торговых центрах в $4422 и в центре города в $6552, что соответствует сумме арендных платежей за 5,5 лет в неизменных ценах и средних затрат на эксплутационные расходы в размере10% от чистого операционного расхода.
Дефицита площадей в торговых центрах города в конце второго квартала не наблюдалось. Имелась даже небольшая расчетная вакансия в пределах 1,4% помещений, что было характерным и для предыдущего квартала. По-прежнему пустует "в ремонте" так называемый "Малый ГУМ", который не учитывается и этим не позволяет сильно портить общую картину.
Можно предполагать, что во второй половине 2008 г. периферийные торговые центры будут пытаться "догонять" своими ставками аренды лидеров. А арендаторам соответственно придется пытаться поднимать повыше цены на свои товары, чтобы компенсировать растущие расходы по аренде.
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