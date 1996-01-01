www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Оружейный бизнес выгоден, равно как и скрытен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Приморцы весьма положительно относятся к свободной продаже оружия. Тем более что получить разрешение на оружие несложно. При покупке в охотничьем магазине схема получения лицензии самая простая - получаете лицензию на оружие в РУВД по месту прописки, идете в магазин, оплачиваете покупку и сдаете лицензию в разрешительные органы, получаете карточку-разрешение на это оружие.

Лицензия на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны (короткоствольного) выдается на пять лет. Всего разрешается иметь до пяти единиц гладкоствольного, пяти короткоствольного и пять единиц оружия с нарезным стволом. При желании иметь больше вступают условия, при которых арсенал оформляется как коллекция.

"Осиное" гнездо

В Приморье оружие можно приобрести чуть ли не на каждом углу. При всех "скрипах" коммерсантов от оружия, жалующихся на сильный контроль и давление со стороны правоохранительных органов и прочих контролеров, бизнес этот выгоден, равно как и скрытен.

Только за мое 20-минутное пребывание в оружейном магазине три семейные пары приобрели "ПБ-4", больше известный как "Оса". На вопрос, почему имено это оружие, продавец-консультант ответил, не задумываясь: "Оса" - один из самых мощных, компактных и легких бесствольных пистолетов, хорошо подходящих для продолжительного скрытого ношения. Позволяет на пяти-шести метрах уверенно поражать цель размером с мужской торс, чего более чем достаточно для самообороны. Масса с патронами составляет около 400 г. И совершенно недорогой в покупке и обслуживании". Единственным недостатком "Осы" является отсутствие у нее механического предохранителя. Цена "насекомого" 6-8 тыс. руб.

Еще один хит самообороны - пистолеты серии МР "Стражник". Они не уступают "Осе" в популярности, а наличие всего двух зарядов (2 ствола) с лихвой компенсируется небольшой массой и меньшими габаритами: в заряженном состоянии он весит менее 200 г, благодаря чему "Стражник" совершенно необременителен при ношении. Цена "Стражника" 5-10 тыс. руб.

"Огнестрел" нынче дорог

Газовые пистолеты и газовое оружие с возможностью стрельбы резиновой пулей востребованы сегодня гораздо меньше. Например, популярный некогда ИЖ-79-9Т "Макарыч", судя по словам специалиста магазина "Снайпер", свою популярность растерял по простой причине - "товарищ он ненадежный". Плюсами же данного оружия можно считать низкую цену (от 3 до 6 тыс. руб.) и суровый внешний вид, что способно охладить пыл нападающего, предупредив дальнейшее развитие конфликта.

Что касается огнестрельного оружия, то подобного рода пистолеты так просто в кармане не унесешь. Такие взрослые игрушки покупаются довольно редко, да и цена на них от 12 до 25 тыс. руб. "При покупке охотничьего оружия, необходимо не забыть про охотничий билет и в течение 14 дней после приобретения заверить его в РУВД по месту жительства", - первые слова продавца-консультанта любого оружейного магазина. Продавцы также выделяют сезоны пика продаж. В основном они совпадают с сезонами охоты.

Цены на гладкоствольное и нарезное оружие разбросаны от 30 тыс. руб. до 200. Здесь может цениться все, начиная с материала, из которого изготовлен приклад, цвета, длины ствола, эксклюзивности и заканчивая фирмой-производителем. Кроме того, в оружейном деле есть свои элементы тюнинга. Например, разнообразные прицелы, кобуры, патронташи и т.д. (от 10 тыс. руб. и выше). "Фетиш", скажет человек, далекий от оружия, но без него некоторые наши люди своего "огнестрельного друга" не представляют.

Для тех, кто берет оружие не для самообороны, а для развлечения, рынок оружейной пневматики многообразен и недорог. Стоимость винтовок колеблется от 1 до 15 тыс. руб.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru