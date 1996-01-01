Оружейный бизнес выгоден, равно как и скрытен

Приморцы весьма положительно относятся к свободной продаже оружия. Тем более что получить разрешение на оружие несложно. При покупке в охотничьем магазине схема получения лицензии самая простая - получаете лицензию на оружие в РУВД по месту прописки, идете в магазин, оплачиваете покупку и сдаете лицензию в разрешительные органы, получаете карточку-разрешение на это оружие.

Лицензия на приобретение, хранение и ношение оружия самообороны (короткоствольного) выдается на пять лет. Всего разрешается иметь до пяти единиц гладкоствольного, пяти короткоствольного и пять единиц оружия с нарезным стволом. При желании иметь больше вступают условия, при которых арсенал оформляется как коллекция.

"Осиное" гнездо

В Приморье оружие можно приобрести чуть ли не на каждом углу. При всех "скрипах" коммерсантов от оружия, жалующихся на сильный контроль и давление со стороны правоохранительных органов и прочих контролеров, бизнес этот выгоден, равно как и скрытен.

Только за мое 20-минутное пребывание в оружейном магазине три семейные пары приобрели "ПБ-4", больше известный как "Оса". На вопрос, почему имено это оружие, продавец-консультант ответил, не задумываясь: "Оса" - один из самых мощных, компактных и легких бесствольных пистолетов, хорошо подходящих для продолжительного скрытого ношения. Позволяет на пяти-шести метрах уверенно поражать цель размером с мужской торс, чего более чем достаточно для самообороны. Масса с патронами составляет около 400 г. И совершенно недорогой в покупке и обслуживании". Единственным недостатком "Осы" является отсутствие у нее механического предохранителя. Цена "насекомого" 6-8 тыс. руб.

Еще один хит самообороны - пистолеты серии МР "Стражник". Они не уступают "Осе" в популярности, а наличие всего двух зарядов (2 ствола) с лихвой компенсируется небольшой массой и меньшими габаритами: в заряженном состоянии он весит менее 200 г, благодаря чему "Стражник" совершенно необременителен при ношении. Цена "Стражника" 5-10 тыс. руб.

"Огнестрел" нынче дорог

Газовые пистолеты и газовое оружие с возможностью стрельбы резиновой пулей востребованы сегодня гораздо меньше. Например, популярный некогда ИЖ-79-9Т "Макарыч", судя по словам специалиста магазина "Снайпер", свою популярность растерял по простой причине - "товарищ он ненадежный". Плюсами же данного оружия можно считать низкую цену (от 3 до 6 тыс. руб.) и суровый внешний вид, что способно охладить пыл нападающего, предупредив дальнейшее развитие конфликта.

Что касается огнестрельного оружия, то подобного рода пистолеты так просто в кармане не унесешь. Такие взрослые игрушки покупаются довольно редко, да и цена на них от 12 до 25 тыс. руб. "При покупке охотничьего оружия, необходимо не забыть про охотничий билет и в течение 14 дней после приобретения заверить его в РУВД по месту жительства", - первые слова продавца-консультанта любого оружейного магазина. Продавцы также выделяют сезоны пика продаж. В основном они совпадают с сезонами охоты.

Цены на гладкоствольное и нарезное оружие разбросаны от 30 тыс. руб. до 200. Здесь может цениться все, начиная с материала, из которого изготовлен приклад, цвета, длины ствола, эксклюзивности и заканчивая фирмой-производителем. Кроме того, в оружейном деле есть свои элементы тюнинга. Например, разнообразные прицелы, кобуры, патронташи и т.д. (от 10 тыс. руб. и выше). "Фетиш", скажет человек, далекий от оружия, но без него некоторые наши люди своего "огнестрельного друга" не представляют.

Для тех, кто берет оружие не для самообороны, а для развлечения, рынок оружейной пневматики многообразен и недорог. Стоимость винтовок колеблется от 1 до 15 тыс. руб.