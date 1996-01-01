Автоматы для оплаты услуг оснастят ККТ и повысят комиссию

По количеству банковских отделений в расчете на миллион жителей Россия сегодня существенно уступает большинству развитых стран. Аутсорсинг части финансовых услуг, т.е. наделение небанковских организаций и индивидуальных предпринимателей правом оказывать их населению, уже несколько лет возложен на платежные не банковские терминалы. Однако вокруг этой услуги в течение нескольких лет разыгрываются законодательные битвы.

Вопрос об ужесточении правил деятельности платежных терминалов впервые появился на повестке дня два года назад. А год назад владельцев терминалов обязали заключить договора с банками, через которые должен проводиться перевод средств от плательщика к поставщику услуг. Так, все расчеты лидеров рынка платежной системы "Киберплат" проходят через банк "Платина", а Объединенная Система Моментальных Платежей" (ОСМП) и E-Port сотрудничают с "1-м Процессинговым банком" (в прошлом банк "Русский инвестиционный клуб").

Платежный терминал в данном случае выступает в роли посредника. Именно банкиры забили тревогу о том, что надо навести порядок в "терминальной" сфере. Де-юре владельцев терминалов заподозрили в отмывании денег, а де-факто - ревнивое отношение к явному росту финансовых услуг через платежные терминалы.

Приморский рынок держит паузу

В России традиционно привыкли работать в "черную". По оценке экспертов из "Элекснета" (на сегодняшний момент данная платежная система выставлена на торги), объем нелегального оборота "обналички" на рынке микроплатежей составил в 2007 г. от 150 млрд до 250 млрд руб.

На фоне разгорающихся платежно-терминальных баталий приморский рынок держит паузу. Во-первых, из-за разрозненности бизнеса сложно говорить об объемах платежей, которые проходят через сенсорные киоски. Проанализировать ситуацию можно лишь за счет информации, которую дают сотовые компании, безусловные лидеры по перечислениям в свой адрес через платежные терминалы.

В ряду своих партнеров они называют абсолютного лидера в сфере микроплатежей ООО "Киберкасса". Компания установила 200 платежных терминалов во Владивостоке и около 150 по краю. Широкую сеть платежных терминалов в Приморье имеет компания "Евросеть", ООО "Кибернет", "Семьсот", "Спектр связи", "Телефон РУ", ООО "Дальневосточная клиринговая компания", ООО "Торговые автоматы" и т.п. Платежный терминал можно найти даже в канцелярском магазине "Деловой носорог". Как видим, это в первую очередь сопутствующий бизнес. Вполне логично, занимаясь продажей средств связи, принимать и платежи в пользу сотовых операторов. Но мобильные платежи - это далеко не полный список осуществляемых услуг.

Как рассказал PR-менеджер дальневосточного филиала "Евросети" Константин СОЛОХИН, сейчас через 34 терминала "Евросети" в Хабаровске можно оплатить услуги сотовой связи; произвести платеж за электронные билеты авиакомпании "Скай Экспресс"; заплатить за городской телефон, международную и междугородную связь, доступ в Интернет , спутниковое и кабельное ТВ, внести взносы за потребительские кредиты, а также оплатить счета компании "Дальэнергосбыт". При оплате услуг в терминалах "Евросети" комиссия не взимается, исключение составляют только взносы за кредиты. Сейчас производится ввод в эксплуатацию 22 терминалов в Приморье (17 во Владивостоке и 5 в Уссурийске и Находке). Все платежи будут проводиться через банк.

Аналогичные платежи можно провести, и воспользовавшись услугой любого платежного киоска, однако без комиссии за платеж в размере 5-7% не обойтись. Исключение составляет "Новая телефонная компания" (НТК), которая заключила договор со своими партнерами, и теперь ее клиент не уплачивает комиссионные. На некоторых терминалах выставлено условие, что платежи в адрес НТК принимают в размере не менее 60 руб. В любом случае широкая сеть терминалов, которые встретелись в Приморье практически в каждом мало-мальском магазинчике, во многом перекрывают своей доступностью бесплатность терминалов крупных торговых сетей.

Проблема на сегодня состоит и в том, что первоначально терминалы для приема платежей начали устанавливать ЧП и ПБОЮЛ, действующие на основании агентского договора между ними и конечными получателями платежа. Схема их работы с внесенными деньгами такова. Например, клиент внес через платежный киоск 100 руб. для "Дальсвязи". Владелец терминала со своей стороны перечисляет эти деньги в адрес Дальсвязи уже со своего счета по безналу, а затем 100 руб. берет из автомата и делает, что хочет. Может другой компании эти наличные отдать за небольшую комиссию, но меньшую, чем банк берет за "обналичку".

Именно за счет незаконной продажи наличных денег в дополнение к легальной прибыли компании, действующие по агентской модели, могут получать дополнительный доход в 80% от оборота. Причем агентская модель не дает возможности поймать поставщика наличности за руку. Чтобы с этим "черным" неучтенным налом бороться, Банк России хотел такую схему запретить, чтобы все деньги забирал из автомата банк (инкассировал) и зачислял на счет.

Депутаты Госдумы перенесли рассмотрение законопроекта "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", призванного навести порядок в отрасли, на 19 сентября 2008 г. А пока законотворцы обязали оснастить все терминалы контрольно-кассовой техникой с фискальной памятью и контрольной лентой.

Изнанка бизнеса

Есть и оборотная сторона медали. Из неофициальных комментариев частных предпринимателей "ЗР", выясняется, что этот бизнес не является столь прибыльным, как мы нарисовали выше. Индивидуальный предприниматель или небольшое ООО, как правило, являются субагентами. Максимум, что приносит один терминал своему хозяину в месяц за вычетом различных комиссий (за пользование платежными системами ОСМП, CiberPlat и др.), - 10 тыс. руб. В тот момент, когда бизнес "платежника" только-только становится на ноги, он вряд ли получит больше 2-3 тыс. руб. с одного терминала.

Индивидуальные предприниматели, которые держат такие терминалы в Приморье, в большинстве случаев не указывают его юридическую принадлежность. В качестве контактного телефона значится лишь номер мобильного и электронный адрес, зарегистрированный в mail.ru, что само по себе навевает сомнения о гаранитях клиенту.

На старте такого бизнеса надо иметь минимум 350-400 тыс. руб. и 5 платежных автоматов. Один такой терминал может стоить от 56 до 120 тыс. руб. При этом предпринимателя должен устроить срок окупаемости в два года.

Стоит ли овчинка выделки? Вероятно, задавшись таким вопросом, сегодня ООО "Мультикасса" во Владивостоке поместило объявление о продаже своих терминалов.

Пока, по мнению Константина ГРЯЗНОВА, генерального директора ООО "Киберкасса", правила игры, по которым укажет работать законодатель, неизвестны: либо скажут фискализировать платежные системы, либо терминалы. "Фискализация одного терминала составит порядка 20-25 тыс. руб. На практике это неделя работы, но ко всем затратам владельца терминала прибавится ежегодная замена ЭКЛЗ, а также обслуживание терминала с фискализатором - 6 тыс. руб. Мы полагаем, что такое наступление на систему моментальных платежей есть не что иное, как лоббирование интересов производителей контрольно-кассовой техники. Этой осенью предпринимателей, находящих на уплате ЕНВД, освобождают от применения ККТ, поэтому производители кассовой техники в терминалах увидели лакомый кусочек. К сожалению, об интересах рядового плательщика никто не думает, а как раз на их плечи падет неизбежный рост комиссий", - прогнозирует Константин Грязнов.