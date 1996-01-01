ДВ-представительство Российской гостиничной ассоциации возглавит директор "Экватора"

Во Владивостоке открывается Дальневосточное представительство Российской гостиничной ассоциации (РГА). Решение об этом принято на минувшей неделе в руководстве РГА в Москве.

Возглавить региональное представительство крупнейшей в стране отраслевой общественной организации предложено директору владивостокской гостиницы "Экватор" Виктории КОЛИТЕНКО. РГА сегодня объединяет около 300 членов, в том числе четыре во Владивостоке: гостиницы "Экватор", "Амурский залив", "Гранит" и "Яхонт".