Специалисты констатируют исчезновение пчеловодства как отрасли

Приморье - уникальный край с богатейшей медоносной растительностью, насчитывающей более 300 видов, включая эндемичные медоносы - актинидия, бархат амурский, элеутерококк, аралия маньчжурская.

По оценочным данным Приморье может производить до 25 тыс. тонн меда в год. Однако начиная с 1990 г. начался развал приморского пчеловодства как отрасли. Закрылись все специализированные пчеловодческие совхозы, прекратил существование пчелотрест со своими межрайонными объединениями, исчезли почти все общества пчеловодов-любителей, перестали проводиться ежегодные краевые конференции пчеловодов по обмену опытом. Закрылся Дальнереченский зооветеринарный техникум, где готовили пчеловодов. Перестали готовить пчеловодов с высшим образованием и в Уссурийском сельскохозяйственном институте.

В 2007 г., по данным статистики, в Приморском крае количество пчелосемей составляет 60,4 тысячи, произведено 2 785 тонн меда. Следовательно, средняя продуктивность пчелосемьи по Приморскому краю составила 46,1 кг. Структура содержания пчелосемей следующая: 95,7% - население, 2,7% - с/х организации и 1,6% - крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Суммируя вышеперечисленное, можно констатировать факт исчезновения ранее процветавшего в Приморском крае пчеловодства как отрасли. Уместнее применять определение - народный промысел. В настоящее время есть масса пчеловодов, находящихся один на один с многочисленными проблемами и ведущих кочевое пчеловодство.

В 2005 г. началось некоторое оживление пчеловодства края. Было принято решение о создании племенной пчелофермы на базе Приморского НИИСХ, выделены средства, подготовлены "Программа научного обеспечения развития пчеловодства в Приморском крае" и "Рабочая программа создания племенной пчелофермы". Данная работа успешно завалена.

Приморским Законодательным собранием постановлением №1164 от 30.03.2005 г. было принято решение признать пчеловодство одной из важных отраслей сельскохозяйственного производства в крае, с этой целью разработать и внести на рассмотрение Законодательного собрания краевую целевую программу развития пчеловодства до 2015 г. Ответственный - губернатор Приморского края. Но постановление было признано утратившим силу.

Задумайтесь, почему полки наших супермаркетов не только в Приморье, но и в других регионах завалены "башкирским" и "алтайским" медом. В Башкортостане ввели запрет на вывоз меда за пределы республики ("Башкирского меда" мало - самим надо). Сомнительно, что Республика Башкортостан, являясь владельцем самого раскрученного российского бренда - "Башкирский мед", будет сбывать свой мед по демпинговым ценам. Еще более странный "алтайский" мед.

Объяснение простое. Дешевый мед-сырец из азиатских стран и стран ближнего зарубежья на пути к потребителю меняет свое "гражданство" на российское, обеспечивая участникам этой операции неслабые прибыли. Сертифицировать такой мед можно и в Башкортостане, и на Алтае. Далее закупается банка для фасовки и заказывается красивая этикетка. Все! Кушайте, россияне, башкирский и алтайский мед. А ведь у обычного покупателя нет никакой возможности разобраться в качестве меда ни в магазине, ни в особенности на рынке.

На рынках Владивостока в настоящее время продается мед урожая 2007 г., имеющий жидкую консистенцию. Почему? Ведь настоящий мед в условиях Приморского края кристаллизуется в ноябре - декабре. Объяснение простое - данный мед прошел тепловую обработку: либо для удобной фасовки, либо для уничтожения признаков брожения, либо для придания ему товарного вида. Но при доведении меда до температуры свыше 40 градусов теряются его полезные качества, а если подогреть до 70 градусов, он может стать ядом, особенно темные полифлорные цветочные сорта. При перегреве меда в нем резко увеличивается содержание оксиметилфурфурола, который относится к девятой группе ядов и практически не выводится из организма. Кто в Приморье контролирует качество меда, который продается на рынках?

Производство дешевого меда-сырца вряд ли является выходом для приморского пчеловодства. У приморского меда должна быть другая цена, но и другое качество. Спрос на мед высокого качества в мире огромен. Но большинство приморских пчеловодов либо не знают, как производить мед высокого качества, либо не хотят этого делать.

Для справки: мировые розничные цены на высококачественный мед ручной фасовки: монофлорный светлый мед - $20-40 за кг, полифлорный мед - $10-15 за кг. В супермаркетах Владивостока такой мед можно купить по цене от 1000 до 1600 руб. за кг. Приморский край является уникальным местом, где можно получать дорогостоящий, светлые монофлорный мед в условиях дикой Уссурийской тайги в больших объемах. Имеется реальная потребность в таком приморском меде и в России, и за рубежом. Пробные партии меда отправлялись в США, Корею, Японию, Таиланд, выставлялись на всероссийских ярмарках. В этих странах проводились исследования приморского меда и имеются заказы. Но для выхода приморского меда на международный рынок необходимы объемы. Для примера: для заключения контракта на поставку меда в Республику Корея минимальный необходимый годовой объем составляет 400 тонн. Однако, учитывая общее состояние пчеловодства в крае, в ближайшее время Приморский край не сможет произвести такой объем меда высокого качества. Кроме того, иностранных партнеров интересует, в каких условиях производится доводка меда до товарного состояния, соответствует ли производство санитарным нормам. Ведь в большинстве стран пчелопродукты относятся к категории медицинских продуктов. При наличии огромного потенциального рынка сбыта качественного меда, в принципе, возможно возрождение приморского пчеловодства. Но, к сожалению, ни Европа, ни Америка, ни Азия не спешат закупать наш мед. Отдавая должное вкусовым характеристикам, аромату, разнообразию видов приморского меда, иностранные бизнесмены вынуждены отказываться от закупок из-за несоответствия российских стандартов контроля качества меда требованиям стандартов, действующих в других странах. Одной из самых главных проблем для приморского пчеловодства является его низкая культура. Это не только проблема пчеловодов. Это проблема государства. Ни один, тем более начинающий, пчеловод, в одночасье не станет культурным пчеловодом. А для этого в Приморье совершенно не созданы условия. В крае упразднено образование пчеловодов, отсутствуют даже курсы переподготовки и повышения квалификации. Пчеловоды не защищены ни перед стихией природы, ни перед произволом чиновников. Приморскому краю необходимо реанимировать постановление № 1164 от 30.03.2005 г.о разработке краевой целевой программы развития пчеловодства до 2015 г. Программа не должна быть декларативной, она должна иметь конкретные действия и конкретных исполнителей с реальным государственным финансированием. На наш взгляд, первоочередными задачами по реанимации приморского пчеловодства как отрасли должны быть: создание современного показательного производства для переработки меда; создание опытно-показательной пасеки, на основе логически обоснованной технологии, учитывающей особенности Приморского края и позволяющей производить высококачественный меда в больших объемах; создание современного показательного производства, для изготовления пчеловодческого инвентаря, используемого при применении данной технологии пчеловождения. Вячеслав ДАЙНЕКО, представитель Российского союза пчеловодов в Приморском крае, Андрей СКОЛОВ, пчеловод, Михаил ТАРАСОВ, пчеловод.