Автомашин везут все больше

$ 2 млрд заработала Дальневосточная таможня на автодилерах. С начала года через Дальний Восток в Россию ввезли около 300 тыс. импортных автомобилей. Автоимпорт растет впечатляющими темпами, причем рост отмечается не только в количестве транспортных средств, но и в их стоимости.

"Оценивая темпы роста объемов ввозимых через таможни Дальнего Востока автомобилей, нужно отметить, что за первые семь месяцев 2006 года количество ввезенных транспортных средств превысило аналогичный показатель 2005 года на 8%. В 2007 году тот же самый показатель возрос аж на 36%, а в 2008 - на 68% по отношению к уровню 2005 года. Динамика очевидна. Что касается стоимости ввозимых автомобилей, то здесь темпы роста еще более впечатляющие. Общая стоимость автотранспортных средств, ввезенных в Россию через таможни Дальнего Востока, за первые семь месяцев 2008 года составляет $1,95 млрд и превышает аналогичный показатель 2007 года в полтора раза", - рассказала "ПР" руководитель пресс-службы ДВТУ Полина Стицуренко.

По ее словам, только за первые семь месяцев 2008 года через таможни ДВТУ было ввезено около 300 тысяч транспортных средств. Из них более 270 тыс. - легковые автомобили. В основном это японские иномарки - 260 тыс. Кроме того, за этот же период через таможни Дальнего Востока прошли 7,6 тыс. легковых автомобилей из Кореи, 2,1 тыс. - из Китая и по 800 - из Германии и США.

В сегменте грузовых авто после резкого спада в 2007 году также наблюдается рост. Если с января по июль в 2007 году было ввезено 10,5 тыс. грузовиков, то в сопоставимом периоде 2008 года таких автомобилей было ввезено уже почти 17 тыс. Причем скачок ввоза связан не только с подержанными грузовиками из Японии, но и с новыми машинами из Китая.

Помимо этого, в 2,5 раза увеличился импорт грузовых автомобилей из Республики Корея: с 720 штук за первые семь месяцев 2007 года до 1,8 тыс. - за аналогичный период года текущего.

Если говорить о стоимости грузовых автомобилей, импортируемых через таможни ДВТУ, то за первое полугодие 2008 года она возросла вдвое, по сравнению с тем же периодом 2007 года, что также свидетельствует об увеличении доли новой техники по сравнению с бывшей в употреблении.

А вот автобусов стали везти меньше -с 2854 штук с января по июль 2007 года до 1944 штук за первое полугодие нынешнего года. Однако большинство из них - новые.