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"ЗР" обследовал ценовой расклад на продукты питания
Простым согражданам понять механизм ценообразования сложно, и объяснять их различными транспортными расходами и энергетическими составляющими - занятие бесперспективное.
Потому предлагаем небольшой обзор средних цен на основные продукты питания и бытовую химию в супермаркетах Владивостока, составленный по покупкам наших корреспондентов. Первоначально мы ставили себе цель выяснить, какой универсальный продовольственный магазин предлагает самый дорогой товар. Но, как оказалось, чтобы сэкономить, сливочное масло надо покупать на Первой Речке, муку на Второй, а за хлебом направиться в район бухты Тихой. С учетом платы за проезд (будь то бензин личного авто или общественный транспорт) экономии никакой, а время потрачено. Нам открылось, что торговая сеть, которая ранее считалась самой дешевой, имеет более высокие цены на некоторые продукты, чем в ранее считавшемся дорогом супермаркете.
После Нового года потребитель еще мог уловить ностальгический момент. Поскольку некоторые супермаркеты не распродали товары старых партий, то и цены на них более низкие, чем из нового завоза. И как только "старозавозной" товар исчез с прилавков полностью, стали видны все последствия повышения цен.
Перед Новым годом угрожающе росли цены на хлеб. Буханка хлеба перешагнула 20-рублевую отметку. Вероятно, осознав, что белый батон, как более дорогой, будет залеживаться на прилавках, некоторые супермаркеты существенно снизили его стоимость. По нашим подсчетам, она уменьшилась от 12,5% до 14,9 (1) %.
В то же время традиционный на столах приморцев Подольский хлеб с начала года стал дороже никак не менее чем на 11 %, верхняя планка удорожания буханки хлеба достигла 18,75%. Кофе стал дороже в среднем на 10 %. Максимальное удорожание творога мы заметили в пределах 16 %, молока - на 10 %., а сметаны - на 9 %.
Сливочное масло инфляция затронула пока в минимальном плане - это 2,5 -3,5 %. Судя по всему, продавцы еще не распродали ранее завезенную партию.
В свою очередь растительное масло показало свой рекорд на уровне 22 % роста, а майонез "Золотой" вырос в цене аж до 36,4 %. Хотя возможны и варианты - 13 -15,4 %.
Беспрецедентно дорогими стали мясные изделия. Рост цен на мясную продукцию составил не менее 18 %, а в некоторых случаях достиг почти 24 %. Производителям и продавцам колбасных изделий также чужд демпинг, поэтому цены с января по август изменились в процентном соотношении от 19,8 до 36 % в сторону роста. Каким- то странным образом сформировалась и новая цена на соль. В некоторых супермаркетах ценовые значения отпустили для взлета на 10-12%, в иных позволили вырасти на 27,5%.
Диаметральная разница в росте цен объясняется лишь одним фактом: возможный максимум был выбран после Нового года и теперь идет обыкновенное следование инфляционным процессам. Остается лишь надеяться, что доходы граждан будут поспевать за ценовыми кульбитами. А мы, со своей стороны, сделали лишь один вывод - самый лучший товар продается ближе к дому.Таблица : Cредний уровень цен в супермаркетах Владивостока в январе и августе(2008 г., xls)
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