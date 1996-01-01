Овощные запасы на зиму лучше делать сегодня

Для фермерских хозяйств и частных подворий Приморского края настала горячая пора сбора урожая. Горожане еще спят, а сотни крестьян со всех районов края уже занимают торговые места на рынках. География "продовольственной интервенции" самая разнообразная: картофель из Анучинского и Черниговского районов, огурцы и помидоры из-под Барабаша и Партизанска, грибы и мед из Хороля и Чугуевки.

Власти крупных городов - Владивостока, Находки, Уссурийска, Артема, Арсеньева - обязали администрации рынков выделять места для производителей сельхозпродукции. Больше всего таких рынков во Владивостоке - семь, а количество мест для частников и фермеров зависит от размеров и специализации самих рынков.

Виды на урожай

В этом году, к сожалению, не каждый район может похвастаться богатым урожаем. Июльские ливни стали большой проблемой для фермерских хозяйств юга и юго-востока Приморья.

"Урожай помидоров в этом году совсем не радует. Из-за дождей на лотках - только тепличные томаты, потому что на грядках они не успевают созреть и тут же сгнивают. Поэтому цена на помидоры будет стабильно высокой: от 35 до 60 рублей за килограмм, и падать уже не будет", - жалуется на превратности климата завсегдатай Окатовского рынка Любовь Васильевна, жительница Шкотовского района.

Не может похвастаться своей урожайностью и картофель. Тот, кто успел собрать урожай до прихода тайфуна, уже вовсю торгует им на рынке. "Урожай картофеля я собрала хороший, - делится своей радостью Ольга И., фермер из с. Кроуновка. - Правда, повремени я с этим ещё пару недель - выкапывать было бы уже нечего!" (рынок на Спортивной).

В общем, владивостокцы без овощей, меда и грибов не останутся. Небогатый урожай в некоторых районах сполна компенсируется количеством приезжих фермеров, спешащих сбыть свою хоть и небольшую продукцию.

"Урожай в этом году у меня неплохой, даже с учётом прошедших дождей. И помидоры, и морковка, и лук выдались на славу! Можно запастись и себе на зиму, да и на продажу привезти", - сообщает Василий Иванович из Ольгинского района (рынок на Спортивной).

Со слов приезжающих фермеров, из-за частых дождей в этом году на рынке может наблюдаться нехватка некоторых овощей. Так, Ирина Н. из Спасского района отмечает: "Урожай в этом году выдался средний. Очень сильно помешали ливневые дожди, и поэтому, например, морковь уродилась очень плохая, и её практически нет на прилавке".

К слову, чем ближе к Владивостоку, тем медленнее созревают овощи и фрукты, сказывается близость моря. Комментарий по этому поводу дала Зинаида Карповна, жительница п. Новый Надеждинского района: "Помидоры ещё не созрели, а огурцы вот только пошли. Картошку ещё пока рано выкапывать, вот и приходится пока торговать зеленью, морковью да луком и чесноком".

Однако проблемы производителя мало трогают покупателей, в общей массе жалующихся на дороговизну нового урожая.

Накладные расходы

Надо отметить, что довольно высокие цены на сельхозпродукцию обусловлены, прежде всего, большими транспортными расходами. Ведь бензин дорожает, а расстояние до Владивостока меньше не становится.

"Солярка сейчас очень дорогая. Если мы раньше тратили 300 рублей, чтобы добраться до города, то теперь уже 500, а то и больше, пока простоишь в пробках. Ездить сюда каждый день становится накладно", - говорит Пантелеймон ТИМОФЕЕВ, житель Спасского района (рынок на Луговой).

Такого же мнения придерживается и Любовь Васильевна из Шкотовского района: "Цена на мой товар складывается в основном из трат на бензин и аренду места на рынке. Если второе так и остается неизменным, около 200 рублей в день, то цены на горючее растут чуть ли не каждый день. Так что стоимость фермерской продукции не будет расти, пока топливо не увеличится в цене. А вот урожайность сейчас уже не влияет на ценовую политику рынка, как раньше".

Владивостокский рынок "Берёзка", что на Второй речке, - ещё одно место, где вы можете купить овощное продовольствие из разных уголков Приморского края по приемлемым ценам и хорошего качества. Под фермерскую продукцию здесь выделено целых пять рядов, а значит, и выбор такой же большой, как и сам рынок.

Стоимость аренды места на рынке "Берёзка" ничем не отличается от цен на других рынках, 1 кв.м. приравнивается к 100 рублям. Для пенсионеров предоставляется неплохая льгота - они платят в день всего 50 рублей.

В самый разгар сезона сбора урожая на рынках города предоставлен огромный ассортимент продукции, привезенной прямо с грядок близлежащих сельских районов, и пока по весьма приемлемым ценам. И как отмечалось выше, такая стоимость товара говорит не о том, что фермеры хотят нажиться, делая высокую накрутку, просто на дорогу и аренду они иногда тратят больше, чем зарабатывают за день. Да и конкуренция на рынках не такая уж и маленькая. Соперничать с уссурийско-китайским рынком "Дружба", заваливающим все Приморье дешевыми овощами, пока что невозможно.

Так что не стоит ждать снижения стоимости на товар, ведь по прогнозам самих фермеров этого произойти не должно, необходимо сделать закупки прямо сейчас, пока есть предложение.