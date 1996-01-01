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Покинет ли сельхозрынки Уссурийского округа китайский товар?
На прошлой неделе замглавы администрации по работе с территориями Александр ГАВРИЛЕНКО провел рабочее совещание фермеров с директорами рынков Уссурийского городского округа. Основная проблема, которую обсуждали в ходе совещания, реализации сельскохозпродукции местных товаропроизводителей.
В этом году в Уссурийском городском округе общая площадь открытых земель, занятых под овощи, составляет 967 га, а урожай планируется собрать около 8 тыс. т. В связи со значительными объёмами сельсхозпродукции возникает проблема с её сбытом.
В настоящее время в Уссурийском городском округе действуют семь рынков, где организованы места продажи для граждан и для владельцев крупных крестьянско-фермерских хозяйств. Систематически проходят выставки-ярмарки местных товаропроизводителей. Однако для сбыта всей имеющейся сельскохозяйственной продукции этого недостаточно. Ведь основные виды культур, выращиваемые на территории УГО, являются скоропортящимися. Поэтому фермеры вынуждены продавать овощи по невыгодным для них ценам.
В итоговой резолюции было принято решение в целях повышения конкурентоспособности, а также возможности реализации своей продукции провести реконструкцию овощехранилищ. Кроме того, в планах предпринимателей и администрации округа - строительство нового перерабатывающего комплекса, что позволит скорректировать ценообразование, а также сохранить местную сельхозпродукцию до весны.
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