Доля бутылочного кваса на рынке Приморья в летний сезон нынешнего года резко возросла

На рынке безалкогольной продукции - квасной бум. Еще каких-то пять лет тому назад этот популярный когда-то напиток среди обилия новых баночек и бутылок казался почти забытым. Сегодня он успешно конкурирует с ними, причем популярность его неизменно растет, а число производителей в Приморском крае уже перевалило за десяток.

Продавцы на рынке традиционно предлагают квас на розлив и в бутылках. Причем доля бутылочного кваса в летний сезон нынешнего года резко возросла. И очевидно, рост продолжится: разливать в бутылки свой продукт в ближайшее время планируют даже те производители, кто обычно предлагал квас в кегах или бочках.

Лидер продаж - Арсеньевский молочный комбинат. Его продукт, основанный на традиционной рецептуре и со сроком хранения, не предполагающим наличие консервантов, сумел обойти всех своих конкурентов. Традиционная технология и у ОАО "Ливония", созданного на базе старого пивзавода. Сорок лет предприятие выпускает свой напиток по тем давним рецептам и, как в старые добрые времена, продает его в бочках. Ежедневно во Владивостоке около 20 бочек этого предприятия торгуют квасом на розлив. Кроме того, здесь есть продукция уссурийских, надеждинских, артемовских, хорольских, партизанских и др. производителей.

Помимо местной продукции на рынках Приморья немало и привозной. Как правило, это напитки производителей из западных регионов страны с длительным сроком хранения. По словам розничных продавцов, серьезной конкуренции для нашего кваса они не представляют. Зато наш напиток хорошо знаком за пределами края. Арсеньевский квас можно купить в Хабаровске. А продукцию компании "Барк" знают почти во всех регионах Дальнего Востока.