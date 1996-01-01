На юге Приморья бензиновый голод

На юге Приморья ощущается нехватка бензина марки АИ-92 в связи с наплывом туристов, приезжающих на побережье Японского моря. Как сообщает PrimaMedia, на многих заправочных станциях наблюдаются очереди из нескольких машин, на некоторых отказываются продавать бензин марки АИ-92, ссылаясь на его отсутствие.

Владельцы частных АЗС говорят о том, что они не были готовы к такому наплыву автотуристов. Если спрос на бензин не изменится, в скором будущем владельцы машин просто не смогут заправить своего "железного коня" любимой маркой бензина. "Ситуация с обеспечением топливом пока находится под контролем, но как долго мы продержимся - неизвестно", - говорят они.