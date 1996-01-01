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Нефтепорт в Приморье заработает в конце 2009 года
Все объекты первого этапа нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" будут введены в эксплуатацию в соответствии с графиком в конце 2009 года. Об этом глава компании "Транснефть" Николай ТОКАРЕВ заявил на встрече с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Николай Токарев сообщил, что в начале этого года был проведен анализ ситуации на ВСТО, затем были приняты необходимые меры с учетом указаний, полученных на совещании в Хабаровске. Сейчас темпы строительства увеличились примерно в три раза, компания перешла на прямые подряды. Те подрядные организации, которые не выполнили свои обязательства, были отстранены от работы, и в отношении них поданы иски в суды. Сегодня на проектах ВСТО занято порядка 8 тысяч человек, более 3,5 тысяч единиц техники. "Будет скорректирован сетевой график, выполнены проекты по строительству морского нефтеналивного терминала Козьмино, уже начато строительство. Все необходимые разрешительные документы получены", - сказал глава "Транснефти".
Как сообщили РИА PrimaMedia в администрации Находкинского городского округа, специализированный морской нефтеналивной порт в бухте Козьмино обеспечит на первом этапе перевалку 15 млн тонн нефти в год. Под проектирование и строительство объектов порта администрация передала в аренду земельные участки общей площадью 144 га. На этой территории, а также частично в близлежащем Партизанском районе разместятся сливная железнодорожная эстакада, технологический коридор с нефтепроводом протяженностью 23 км, нефтебаза с резервуарным парком и причальные сооружения. На строительстве объектов планируется задействовать 4 800 человек, при этом более 4 тыс. - из числа жителей Приморья. Дальнейшая эксплуатация терминала создаст около 1 000 рабочих мест. С вводом в эксплуатацию Спецморнефтепорта в бухте Козьмино суммарный грузооборот портов Находки превысит 50 млн тонн, что позволит занять по данному показателю лидирующие позиции в России.
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