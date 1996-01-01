Гвозди в реформу вбивать не стоит

1 июля не стало РАО "ЕЭС России", а вместе с ним закончилась эпоха "великого и ужасного" реформатора. Накануне Анатолий ЧУБАЙС провел последнюю в статусе председателя правления РАО конференцию "РАО "ЕЭС России" - открытая компания", в ходе которой рассказал о перспективах дальневосточной энергетики, главной проблемой которой, по его мнению, является отсутствие спроса. "ДК" задал уходящему председателю несколько вопросов.

- Анатолий Борисович, позвольте риторический вопрос: как сделать Дальневосточную энергетику эффективной?

- Чтобы сделать ее эффективной, в первую очередь необходим рост спроса. Есть абсолютно очевидная, сто раз повторенная причина дороговизны и тяжести энергетики Дальнего Востока, которая всем известна, - это транспортная удаленность привозного топлива. Но есть и вторая причина, которая гораздо менее известна. Она состоит в том, что при относительно невысоком спросе объем установленной мощности местной генерации его значительно превышает. Превышает не только в силу небольшого объема спроса, но и в силу того, что вся дальневосточная энергосистема с установленной мощностью тепловых электростанций в 8,3 тыс. МВТ в электротехническом смысле изолирована. Естественно, что в изолированной системе мы обязаны держать колоссальные резервы. Просто для надежности.

Можно ли что-то сделать? Конечно! Во-первых, я все-таки обращу внимание на тот факт, что у нас многолетняя тенденция усиления разрыва тарифа на Дальнем Востоке и в России уже два года как сменилась на обратную. Разрыв в тарифе между Дальним Востоком и Россией сокращается. Стратегически к синхронизации тарифов можно подойти примерно к 2012-2014 годам.- Но ведь проблему спроса можно решить за счет реализации программы экспорта электроэнергии в Китай... - Этот проект, не побоюсь в очередной раз сказать, имеет колоссальное значение. И речь идет не просто о поставках, а о масштабном проекте развития энергетики региона. Сегодня объем электропотребления ОЭС Дальнего Востока в целом составляет 27,3 млрд кВт/ч в год. Предполагаемый максимальный объем экспорта в Китай - 60 млрд кВт/ч! То есть к своим 28-30 млрд прибавляем еще 60 млрд, что полностью меняет конфигурацию всей системы, снимает ее фундаментальные изъяны. По-прежнему считаю, что китайский проект -один из немногих уникальных проектов для Дальнего Востока, который может полностью изменить лицо региона. Я уже не говорю о том, что это около 5 тыс. рабочих мест и около миллиарда долларов ежегодных поступлений в бюджеты. Увы, но мы до сих пор никак не можем убедить наших коллег в правительстве перейти к конкретным действиям. Хотя сейчас появилось новое поручение уже вице-премьера вновь вернуться к этой теме. Очень надеемся, что все-таки сумеем убедить в том, что этот проект правильный. - В начале этого года было подписано соглашение между администрацией Приморского края и РАО, согласно которому энергетике края обещаны инвестиции в размере 60 млрд рублей. Каковы темпы выполнения соглашения? - Вообще сердцевина проблемы энергоснабжения Приморья в целом - это её дефицит на юге края. Приморье в целом даже рассматривать неправильно, оно разное. На севере - Лучегорский разрез вместе с Приморской ГРЭС с избыточной генерацией, а на юге - дефицит. При этом темпы роста энергопотребления на юге существенно выше, чем Приморья в целом. Именно поэтому нужны специальные решения, как стратегические - развитие генерации и сетей, так и тактические - строительство мобильных газотурбинных установок (ГТУ). Мы приняли в некотором роде уникальное решение в рамках этого соглашения инвестировать, не дожидаясь ничего, в развитие энергосистемы Приморья 6 млрд рублей. В том числе 2 млрд рублей на строительство мобильных ГТУ, ввод которых, мы считаем, крайне необходимым для юга Приморья. Мы уже профинансировали строительство в крае в максимально сжатые сроки двух мобильных ГТУ по 22,5 МВт каждая. Рассчитываем, что они войдут в строй до начала очередного осенне-зимнего максимума. Но это - тактика. Ввод ГТУ предназначен для того, чтобы просто исключить ограничения потребителей в эту зиму. А стратегически крупные инвестиционные решения касаются строительства новых объектов. И здесь мы по-прежнему болтаемся в воздухе. У меня до сих пор нет утвержденной цифры объема присоединенной мощности. 25 совещаний, 25 обсуждений с 25 крупными начальниками во Владивостоке, на острове Русском, где угодно. И что? До сих пор нет ни одного конкретного ответа. Второе - нет никакой ясности по газу. Полный туман! 150 заявлений, 500 текстов - документов ни одного. Я до сих пор не понимаю, будет газ или не будет. Четыре месяца назад (в феврале. - Прим. ДК) отправил договор на поставки газа в "Газпром": ребята, скажите - да или нет? Ну, нет, значит, нет! Тогда будем рассматривать угольную генерацию. Ситуация тупиковая: с одной стороны, мы не понимаем, каким будет спрос, с другой - на какое топливо рассчитывать. И как в этом случае можно выстраивать стратегию? Так вести себя нельзя. У меня колоссальное беспокойство по поводу энергоснабжения объектов саммита АТЭС. Кстати, это касается не только электроэнергии, но и теплоснабжения. Что там планируется? Мост будет? Замечательно. Под мостом кабель сумеем установить? Теплотрассу подводить или строить теплоисточник на самом острове? И все эти вопросы - в обсуждении, в обсуждении... Бесконечно! Я пока не вижу того, кто скажет: "Будет так!". Саммит - это тот случай, когда энергетики сами не могут ничего сделать. Так же как нельзя строить газовую станцию, не имея подтверждения на поставки газа. В этом смысле ситуация для нас крайне тревожная. - Генеральный директор ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" Виктор МЯСНИК отмечает еще один фактор, который может сказаться на энергообеспечении подготовительных мероприятий к саммиту, - это отсутствие свободных земель во Владивостоке и на острове Русском. Какой, на ваш взгляд, выход из этой ситуации? - Действительно, такая проблема существует, причем не столько с частной собственностью, сколько с землей, находящейся в собственности Минобороны. С землеотводами там до сих пор ничего не решено. Я считаю, что в этой теме государство должно быть как-то поактивней, и региональные власти тоже. Но у вас там как-то не разберешь - все сидят или не все - сложно как-то. Дальний Восток в этом смысле особенный, до властей никак не добраться. - РАО вело переговоры с "Газпромом" и "Роснефтью" об их привлечении в качестве стратегических инвесторов в энергосистему Сахалина. Какой результат этих переговоров и кто будет заниматься проблемами острова после ухода РАО? - Действительно мы искали инвесторов, причем искали их вместе с губернатором ХОРОШАВИНЫМ. Сегодня решения в этом направлении нет. Что нужно сделать - заложено в соглашении с администрацией Сахалинской области. Остров никто не бросит - мы целую компанию создали, которая даже называется почти как мы - РАО "ЭС Востока". Компания создана, генеральный гетику регионов Дальнего Востока, в том числе сахалинскую. - В связи с созданием РАО "ЭС Востока" такой вопрос - это вообще последний гвоздь в реформу дальневосточной энергосистемы или там что-то еще будет продолжаться? Вы можете дать какой-то прогноз - среднесрочный, долгосрочный, что на Дальнем Востоке будет происходить и в перспективе просматриваются ли где-нибудь рыночные отношения? - Ну, гвозди лучше вбивать в гроб, а не в реформу. Если по существу, то вся конструкция дальневосточной энергетики существенно отличается от российской по объективным причинам. Рынка в регионе пока нет, и официально это называется неценовая зона. Но в то же время нам удалось уйти от схемы АО-энерго, когда каждый из губернаторов фактически имел собственную "кнопку". Считаю, что создание единой компании РАО "ЭС Востока" - это важный шаг к продолжению преобразований. Давайте рассмотрим единую энергосистему Дальнего Востока - от подстанции "Магоча" в Чите до юга Приморья. Рынок там почти выстроен, но именно, что почти. Специально для Дальнего Востока создан институт единого закупщика, когда вся генерация поставляет свою выработку одному покупателю. Таковым на сегодняшний день является сбытовая компания. До настоящей конкуренции еще далеко. Тем не менее уже возникает объективная заинтересованность в том, чтобы дешевой электроэнергии купить больше, а дорогой меньше. Это уже почти рыночные сигналы, которые появились благодаря проведенным преобразованиям. Рынка нет по объективным причинам. Мало генераций, мало крупных станций. Собственно, что мы имеем: на юге Приморья - ни одной, на севере Приморья - Приморская ГРЭС, дальше - Зейская, Бурейская ГЭС, есть еще Нерюнгри в Якутии. Райчихинскую ГРЭС даже не отнесешь к крупным. Есть еще совсем небольшие станции, но они не способны задать конкурентную среду. Итак, крупных станций всего 4-5, а значит, сформировать масштабную конкурентную среду проблематично. Откуда она может возникнуть? Только от нового строительства. Причем новые мощности могут быть рассчитаны как на российское потребление, так и на экспорт. Сейчас мы как раз прорабатываем дополнительную конструкцию, связанную с экспортом в Китай, которая в свою очередь позволяет создать еще и предпосылки для рынка. Причем речь идет о масштабной идее закольцевать весь Дальний Восток строительством линии постоянного тока, соединяющей Читу с Владивостоком через Китай. - Вплоть до Сахалина? - Сахалин по сравнению с этим - детское развлечение. Решить проблему изолированного Сахалина существенно проще - с помощью подводного кабеля, и мы об этом уже думаем. Но речь идет о куда более глобальном проекте. Владивосток сегодня в дальневосточной энергосистеме выступает как своеобразный тупик, а значит, в техническом смысле это всегда потенциальный источник аварий. Повторюсь, проблемы юга Приморья не только в дефиците мощности, но и в тупиковом характере системы. Если же мы ее закольцуем через Читу, то это просто кардинально изменит всю электротехническую картину энергетики Дальнего Востока. Даст возможность поставлять электроэнергию при любых аварийных ситуациях либо через юг, либо через север. В этом смысле проект может совершить прорыв, прежде всего с точки зрения фундаментальной надежности энергосистемы Дальнего Востока и создания предпосылок к конкуренции. - Если не секрет, скажите, пожалуйста, как поступили со своими акциями топ-менеджеры РАО? - Не секрет. У нас принцип такой был, мы на правлении решили продать ту часть пакета, которая нужна для уплаты налогов и выплаты кредитов, привлеченных на покупку акций по опционной программе. Это порядка 10-15% от пакета. Оставшиеся акции мы договорились не продавать, а дождаться их преобразования в акции компаний целевой структуры, и тогда уже, собственно, каждый делает то, что хочет. Я, например, так и сделаю - небольшой пакет продам, чтобы налоги заплатить и кредиты отдать, а остальные оставлю. Я действительно считаю, что в итоге акции целевой структуры будут стоить дороже, чем акции РАО ЕЭС, это же в некотором смысле было целью реформы, миссией компании. В миссии компании записано - капитализация компаний, созданных в результате реформы должна быть выше, чем капитализация РАО "ЕЭС России". Похоже, это должно получиться. Чубайс Анатолий Борисович. Родился 16 июня 1955 года в Белоруссии в семье военного. В 1977 году окончил Ленинградский инженерно-экономический институт им.Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ). В 1977-1990 годах - инженер, ассистент, доцент ЛИЭИ. В 1990 году назначен заместителем, затем первым заместителем председателя исполкома Ленсовета, главным экономическим советником мэра г. Ленинграда СОБЧАКА. С ноября 1991 года - председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом (ГКИ). 1 июня 1992 года назначен первым заместителем председателя Правительства России по вопросам экономической и финансовой политики. За 1992 год ГКИ под руководством А. Чубайса была разработана программа приватизации и осуществлена ее техническая подготовка. В апреле 1995 года назначен управляющим от РФ в международных финансовых организациях. В июне 1996 года создал Фонд "Центр защиты частной собственности". 15 июля 1996 года назначен руководителем Администрации Президента РФ. 7 марта 1997 года - первым заместителем председателя Правительства РФ и одновременно министром финансов РФ. 4 апреля 1998 года на внеочередном собрании акционеров РАО "ЕЭС России" избран в состав совета директоров компании. 30 апреля 1998 года назначен председателем правления РАО "ЕЭС России". Женат. Имеет сына и дочь.