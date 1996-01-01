Рынок жилья во Владивостоке стабилен

Рынок нового жилья во Владивостоке в отличие от развитых стран и ряда стран СНГ, пострадавших от ипотечного кризиса и упавших по ценам в некоторых случаях до 50%, выглядит вполне устойчивым. Наоборот, у нас цены продолжают показывать положительную динамику роста. В какой-то степени это объясняется "запасом прочности", который создали условия ранее заключенных договоров долевого участия граждан и инвестиционно-строительных компаний, а с другой стороны, быстро растущим спросом, несмотря на высокие проценты, на ипотечные кредиты.

В какой-то степени высокие ценовые планки также поддерживают сильный спрос на жилье платежеспособного населения и начинающееся масштабное строительство в преддверии форума АТЭС 2012 г. Что интересно, специалисты полагают, что деньги на квартиры у населения есть, и если оно иногда плачется в жилетку по поводу дороговизны жилья, - это исключительно оттого, что жалко тратить. Условия покупки квартир застройщики во Владивостоке предлагают разные, демонстрируя достаточная гибкость, и индивидуальный подход к покупателю.

Мы полагаем, что наш читатель имеет право знать, на каких условиях ему готовы продать квартиры на рынке нового жилья.

Агентство недвижимости "Квартира. Ру"

Эта компания предоставляет рассрочку по оплате покупки квартиры на срок от 2 месяцев до 1,5 лет в зависимости от объекта и стадии строительства. Первый взнос при рассрочке колеблется от 10% до 30% от стоимости квартиры. Основной район ее строительства сегодня - это ул. Ватутина. Компания сотрудничает с несколькими крупнейшими российскими банками, которые предоставляют покупателям ипотечные кредиты на льготных условиях (без поручителей, с минимальным первым взносом, сроком до 30 лет). Также "Квартира. RU" предлагает услугу взаимозачета "Зачет по рыночной цене", что очень удобно для покупателей, желающих приобрести квартиру за счет продаваемой ими старой.

ИСК "Аркада"

На сегодняшний день клиентам "Инвестиционно-строительной компании "АРКАДА" доступны две схемы покупки квартир в жилых комплексах "Аркада-Хаус" и "Солнечный" в районе пр. 100-летия Владивостока - это 100% оплаты и ипотека. Ипотечное кредитование предоставляется на условиях банков-партнеров и ипотечных операторов: Сбербанка, Примсоцбанка, банка "Приморье", ВТБ 24, Дальневосточного банка и других. В случае приобретения квартиры посредством ипотеки заранее вносится 10% задатка. Оплата производится индивидуально в соответствии с условиями договора купли-продажи.

"Дальэнерго-спецремонт"

Предпочтительна 100%-ная оплата при заключении договора. При этом возможны скидки до 2000 руб. за 1 кв. м в зависимости от готовности дома. Практикуется рассрочка платежей по графику до ввода дома в эксплуатацию. По отдельным объектам - покупка квартир с привлечением ипотечного кредита МДМ-банка.

ООО с ИИ "Армада"

В строящемся компанией жилом комплексе "На Некрасовской" квартиры продаются с первоначальным взносом 30%. Остальные 70% вносятся равными долями до окончания строительства.

ООО "Бомарше"

По дому на ул. Державина предпочтительна 100%-ная оплата при заключении договора (с договорной скидкой). Возможна рассрочка на 1-2 года или до конца строительства с платежами по графику. Пока без ипотеки.

ООО "Далта-Восток-1"

Обычно - 100% оплаты. Возможна рассрочка на год с платежами по согласованному сторонами графику. При расчетах активно используются ипотечные кредиты, предоставляемые Сбербанком РФ, ВТБ-24, Примсоцбанком, ипотечным агентством "Наш дом - Приморье". Строит дома на Эгершельде и Первой Речке.

ЗАО "ДВСК"

Помимо 100% оплаты при заключении договора предлагается первоначальный взнос в размере 70% от стоимости квартиры и остальные 30% в течение последующих трех месяцев. Ведет строительство на Чуркине и в районе ул. Зейской.

ПКК "Спеко и К"

Возможна покупка квартиры по гибкой системе скидок, с предоставлением отсрочки платежа на несколько лет после сдачи дома в эксплуатацию, по индивидуальному графику, при том, что квартира остается в залоге у компании. Приоритетнее 100% оплаты. Возможно привлечение ипотечного кредита. Компания строит в районе ул. Кирова.

"Дальстройконтракт"

Кроме 100% оплаты при подписании договора долевого участия в строительстве жилого комплекса "Первомайский" возможна рассрочка от 3 месяцев до 1 года. В настоящее время компания проходит аккредитацию на ипотечное кредитование в ряде банков - ВТБ-24, Региобанк, Примсоцбанк, Сбербанк РФ.

ПО "Динас"

Предпочтение по долевому участию в строительстве жилых комплексов "Атлантис-2", "Тополиная аллея" и на ул. Володарского отдается 100%-ной оплате. Возможна рассрочка оплаты на 1,5 года. Ипотечное кредитование не привлекается.

ЗАО "Кассандра"

По дому в очередях поселка Радово-1 можно внести 100% оплаты сразу, хотя преимущественно применяется рассрочка до конца строительства дома или таунхауса с первоначальным взносом 20%. Сотрудничает по ипотечному кредитованию с Далькомбанком, банком "Приморье" Сбербанком РФ, агентствами "Регион-ипотека", "Наш дом - Приморье", "ДВ ипотечное агентство".

ОАО "Ремстройцентр"

Возможно долевое участие со 100% оплатой по заключению договора или рассрочка до окончания строительства с 30% первоначального взноса и далее по графику. По ипотечному кредитованию налажено сотрудничество со Сбербанком РФ.

Компания "Мой дом"

Почти исключительно 100% оплаты при заключении договора, но возможна индивидуальная рассрочка. По вопросам ипотечного кредитования налажена работа с Примсоцбанком, ВостокЭкспрессБанком, Сбербанком РФ и ипотечным агентством "Наш дом - Приморье".

Компания "Новый Дом"

Приоритет - 100%-ной оплате при заключении договора. Возможна рассрочка до окончания строительства при первоначальном взносе 30% и последующих платежах по индивидуальному графику. С начала осени станет возможно привлечение ипотечных кредитов.

Группа "Капиталстрой"

Рассрочка возможна при оплате 30-50% первоначального взноса. Дается строго индивидуально, по условиям, выработанным в ходе работы над договором долевого участия. Возможна оплата 100% при подписании договора. По вопросам ипотеки идет работа со Сбербанком РФ, Примсоцбанком, Региобанком, Дальневосточным банком, с конторой "Дальневосточного независимого ипотечного брокера".

Группа компаний "Эскадра"

При любом первоначальном взносе возможна рассрочка до конца строительства дома. Предпочтение - 100% оплата. По предоставлению ипотечных кредитов идет работа со Сбербанком РФ, Росбанком, Восточным Экспресс-банком и Примсоцбанком.

ФГУП "ВМСУ" ТОФ

Квартиры в домах с короткими сроками строительства продаются исключительно под 100% оплаты по заключению договора. По другим возможна рассрочка до полугода с внесением первоначального взноса в размере 30%. По дому на ул. Леонова возможна рассрочка до года. Условия оплаты согласуются с каждым покупателем индивидуально. Возможно привлечение ипотечного кредита любого банка, но активное сотрудничество идет со Сбербанком РФ.

ООО "Стройтекс"

Приоритет 100%-ной оплате. По дому на ул. Круговой (р-н Некрасовского рынка) возможна рассрочка до декабря. Для расчета может привлекаться ипотечный кредит Сбербанка РФ. Сейчас проходит аккредитация компании на предмет ипотеки в других банках.

ООО "Косандра", ООО "Дубрава".

По поселкам Радово-2 и Дубрава возможна как полная оплата сразу, так и индивидуально в рассрочку, начиная от 10% первоначального взноса, с дальнейшими платежами по графику вплоть до окончания строительства. Клиенты этих компаний могут сотрудничать с любым ипотечным агентством или банком.

Таблица : новое жилье во Владивостоке(xls)