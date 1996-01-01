Toyota впервые за 16 лет поднимет цены на автомобили в Японии

Корпорация Toyota Motor планирует увеличить цены на некоторые модели, реализующиеся на внутреннем рынке Японии. Рост стоимости моделей составит от 1 до 3%, а обусловлен он увеличением цен на сталь и прочие сырьевые материалы. Об этом сообщает сайт www.drom.ru со ссылкой на газету Asahi Shimbun.

Повышение цен затронет среднеразмерные и более габаритные модели, спрос на которые высок. Желающим приобрести малогабаритный автомобиль больше повезло, так как стоимость таких машин, скорее всего, не изменится. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в начале августа. Стоит отметить, что Toyota не увеличивала цены на свои модели без изменений в их конструкции или оснащении с 1992 г.

Если Toyota поднимет цены на свою продукцию, то и другие японские автопроизводители могут последовать за лидером автоиндустрии. Например, глава компании Nissan Карлос ГОН на ежегодном собрании акционеров заявил следующее: "Цены на сырье растут, так что главный на сегодня вопрос: когда произойдет увеличение цен на машины? Мы подождем решения лидера автомобильного рынка".