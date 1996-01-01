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Таможня дает "зеленый свет" судам с рыбопродукцией на борту
В Дальневосточном федеральном округе, богатом рыбой и другими морепродуктами, особую значимость приобретают вопросы внешней торговли продукцией морского промысла.
В конце марта этого года вступило в силу постановление Правительства РФ № 184 "О порядке оформления судов рыбопромыслового флота, уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки и государственного контроля в морских портах РФ", устанавливающее уведомительный порядок и выборочный государственный контроль в отношении судов рыбопромыслового флота, ввоза (вывоза) уловов водных биологических ресурсов и продуктов их переработки.
В настоящее время таможенное оформление и таможенный контроль судов, осуществляющих промысел морских биоресурсов, а также продукции морского промысла, производится в соответствии с "Порядком совершения таможенных операций в отношении продукции морского промысла, перемещаемой через таможенную границу РФ рыбопромысловыми судами", а также в соответствии с типовыми технологическими схемами пропуска через Государственную границу России физических лиц, транспортных средств и грузов, утвержденными представителями всех государственных контрольных органов в пунктах пропуска.
В мае этого года при администрации Приморского края создана рабочая группа с участием представителей администраций морских портов, территориальных органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в морских портах, связанную с оформлением и государственным контролем рыбопромысловых судов и продукции морского промысла. В ходе межведомственного совещания представителей государственных контрольных органов, осуществляющих деятельность в морских портах, были выработаны предложения по приведению в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ №184 типовых технологических схем пропуска через Государственную границу России, по разработке единой упрощенной формы заявки и определению роли администраций морских портов. Кроме того, в морских таможнях Приморья проводились встречи с участниками внешнеэкономической деятельности, представителями рыбодобывающих и промысловых компаний.
В настоящее время таможенное оформление и таможенный контроль продукции морского промысла осуществляются в приоритетном порядке наиболее подготовленными и компетентными специалистами. При выборе форм таможенного контроля в отношении судов, ввозимой (вывозимой) на них продукции морского промысла должностные лица таможенных органов руководствуются системой управления рисками, аналитической информацией, имеющейся у таможенных органов либо других государственных контрольных органов. Вместе с тем дальневосточные таможенники хорошо понимают, что при оформлении такого специфического товара, как морепродукция, особенно важны временные рамки, в течение которых происходит таможенное оформление. Поскольку в этом случае время не только деньги, но и качество продукции. Поэтому в отношении практически всех судов, подавших заявки на оформление убытия/прибытия, соблюдается как предполагаемое время оформления, так и предельно допустимые временные рамки продолжительности работы таможенного наряда.
Отделение по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.
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