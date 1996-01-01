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Ежегодно в Приморье сокращается поголовье крупного рогатого скота
Спрос на продукцию животноводства в Приморье традиционно высок. Только перерабатывающим предприятиям в качестве сырья необходимо 80 тыс. тонн молока в год и 35 тыс. тонн мяса. Но местное производство обеспечивает их потребности лишь на 15% молоком и на 2% мясом. В 15 раз за последние два десятка лет сократилось поголовье крупного рогатого скота в крае, и как результат перерабатывающие предприятия почти полностью зависят от привозного сырья.
Недавно принятый новый технический регламент в производстве молочной продукции и ожидаемые перемены в производстве и обороте мяса значительно увеличат потребности в местном свежем сырье. Но, по мнению специалистов, на восстановление поголовья стада до уровня двадцатилетней давности уйдет не меньше 50 лет. Ускорить этот процесс могут, с одной стороны, меры государственной поддержки, с другой - повышение уровня менеджмента на всех этапах производства.
Господдержка, хоть и не в том объеме, на который претендуют сельхозтоваропроизводители, все-таки существует. В основном она сводится к субсидированию процентных ставок по кредитам, компенсации части затрат на электроэнергию и лизингу на племенной скот, оборудование и технику. По официальным данным, эти меры повысили в прошлом году рентабельность производства молока с 4% до 29,5%, яиц - с 36% до 41%. Рентабельным сегодня оказалось производство мяса птицы - 26%, на нулевой отметке пока находится свинина. И только с производством говядины ситуация выглядит катастрофически - минус 35% рентабельности. Официально в крае производства говядины сегодня нет, соответственно нет и поддержки. Реально же то количество скота, которое оказывается на бойне, не меняет ситуацию в принципе. Да и мясо зачастую не позволяет говорить о его хорошем качестве. Ведь на бойню попадают в лучшем случае бычки, не всегда откормленные в соответствии с нормами, в худшем - выбракованный молочный скот. В итоге переработчики мяса уверяют, что импортное сырье качественнее местного продукта.
В то же время специалисты говорят о том, что рентабельное производство говяжьего мяса вполне реально. И связывают возможность кардинальных перемен в отрасли с проявленным в последнее время интересом бизнеса к животноводству. Планы строительства крупных животноводческих комплексов, мегаферм пока не заявлены официально, но обсуждение перспективы их создания уже идет. То новое, что способен принести эффективный собственник и инвестор, создаст основу для перехода на иной технологический уровень и изменит сам подход к ведению хозяйства.
"Чтобы вывести животноводство на современный уровень, нужно пересмотреть отношение к производству продукции, - считает начальник отдела сельского хозяйства департамента сельского хозяйства Алексей РАЧЕНКОВ, - если заниматься бизнесом в сельском хозяйстве и получать деньги, то нужно понять, как это делать в условиях сегодняшней господдержки. Она немаленькая. Бюджет выделяет около 1 млрд руб. И если рентабельность доходит до 20% и более, как, например, в производстве молока, то государственных инвестиций вполне достаточно".
Собственно для того, чтобы производство мяса было рентабельным, необходимо выполнять хорошо известные требования. Стадо нужно содержать в надлежащих условиях, ухаживать за ним, кормить по установленным технологией правилам, обеспечивающим нормы ежедневного привеса, и при этом деньги вкладывать в высокопродуктивных племенных животных. Для этого и были завезены пару лет тому назад австралийские коровы элитных мясных и молочных пород. В крае появился генетический потенциал для перехода к более эффективному животноводству. Что бы ни говорили о трудностях акклиматизации заморских буренок и их своенравном характере, но те хозяйства, которые оказались готовы принять этот скот, сегодня получают реальную отдачу.
"По лизингу наше хозяйство в Ильинке приобрело 430 голов мясной породы, - говорит директор ООО "Агро Дэсун Ханка" ЛИ ДОН МЕН. - Сейчас этот скот дает ежедневный привес 700-800 граммов. Это немного недотягивает до нормы в 1000 граммов, но все равно показатель очень хороший. Порода хорошая. Если обеспечить должный уход и содержание, то результат будет. Мы им довольны. Теперь планируем строить собственную бойню, поскольку то, что есть, не соответствует санитарным нормам и позволяет разделывать мясо только на 20 частей. Кроме того, будем устанавливать оборудование по охлаждению мяса. На строительство комплекса уже получена смета из Кореи".
Хороший результат получили и те хозяйства, которые работают с молочными породами австралийских коров. По словам директора ООО "ИРС" Эсхаба БАХАНАЕВА, животные прекрасно адаптировались к нашим условиям, и сегодня каждая из них в среднем дает до 5 тонн молока за лактацию, что почти в два раза больше, чем способны дать наши коровы. Но каковы бы ни были успехи некоторых хозяйств, сумевших эффективно с этим потенциалом работать, главная проблема с крупным рогатым скотом остается неизменной.
Ежегодно в крае сокращается его поголовье, и австралийские коровы остановить этот процесс не смогли. "К сожалению, произошло замещение, - поясняет Алексей Раченков. - Выгоднее держать одну австралийскую молочную корову, чем две наших. Телята - приплод от этого поголовья - прекрасно акклиматизировались и растут хорошо. Какой от них получим результат, увидим на следующий год, когда полученное потомство начнем доить".
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