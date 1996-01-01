Хабаровский рынок бортового питания

Бортовое питание является одной из важнейших услуг, предоставляемых авиакомпаниями во время полетов. Большинство и не подозревает, что питанием на борту занимается не сама авиакомпания, а отдельные фирмы. Дальневосточный рынок авиакейтринга давно уже сформировался и имеет игроков с историей.

В нашей стране существуют крупные игроки, локально расположенные, и региональные фирмы, расположенные в каждом крупном аэропорту. Московский авиаузел обслуживают 4 независимые компании, работающие в трех крупных портах страны. На первом месте сейчас стоит компания "Домодедово Эр Сервис", производящая в зависимости от сезона 45-60 тыс. рационов питания в сутки (это 250-300 рейсов ежедневно). На второе место после стремительного развития аэропорта Домодедово сместилась компания "Аэромар" (20-45 тыс. рационов, 80% рынка Шереметьево), совместное предприятие "Аэрофлота" и LSG Sky Chefs. Далее, по убыванию - кейтринг при аэропорте Внуково (15-25 тыс.) и замыкает список крупных комбинатов бортпитания - "Аэрофуд" (работает в Шереметьево).

Из региональных по количеству произведенных порций питания к московским приближаются "Пулково" - 10 тысяч рационов и "Кольцово (Екатеринбург) - до 6 тысяч рационов в сутки, "Толмачево" (Новосибирск) - до 6 тысяч рационов.

"Рационом называют одну подачу пищи в самолете, - рассказывает директор консалтинговой компании BRAVА Игорь САХАРОВ. - Рационов может быть за время полета от одного и более (холодный завтрак, горячий завтрак, обед, горячий ужин, холодный ужин, горячие закуски, холодные закуски, десерты, кофе, чай, напитки, снеки, орешки и т.п.), в зависимости от времени суток, продолжительности полета, класса обслуживания, предпочтений авиакомпании и ценовой политики. Перелет из Хабаровска, Владивостока или Петропавловска-Камчатского в центральные регионы России длится более 7-9 часов. Пассажиров на таких рейсах должны кормить два раза (два рациона). Если полет в западном направлении и вылет утром, то авиакомпания должна обеспечить горячее питание. Если полет в восточном направлении и вылет вечером, авиакомпания может предоставить горячее питание, а на второй рацион либо горячее питание, либо легкий завтрак. Все это относительно к классу обслуживания и готовности авиакомпании тратить на бортпитание деньги", - подытожил Сахаров.

"Что касается Дальнего Востока, - продолжает он, - то мы можем отметить наиболее крупных представителей этого бизнеса: Цех бортового и общественного питания ФГУ Петропавловск-Камчатское авиапредприятие (ПКАП, г. Петропавловск-Камчатский), Служба обеспечения бортовым питанием ОАО "Владивосток авиа" (г. Владивосток) и ООО "Аквариум" в Хабаровске. Цех бортового питания (ЦБП) является подразделением ФГУ ПКАП (Петропавловск-Камчатское авиапредприятие). Готовит в сутки около 2 тысяч рационов питания на все типы воздушных судов, не считая литерные и чартерные рейсы. Работают в смену до 25 человек. Обслуживает постоянно более 10 авиакомпаний".

По словам руководства ФГУ ПКАП: "Цех питания Петропавловска-Камчатского аэропорта может предложить услуги кейтринга по первой категории, которая включает производство бортпитания, производство специального питания, экипировочно-бытовые услуги, обслуживание VIP-рейсов (литерных)".

Договоры с авиакомпаниями заключаются на год, а специфика меню предлагается на полгода. И если за это время стремительно меняются цены на закупаемую продукцию, то компании приходится искать компромисс. Условия работы с авиакомпаниями различные.

У каждого перевозчика свой стандарт обслуживания, а это включает в себя и различные виды посуды, и набор продуктов, и способы подачи.

Петропавловский цех предлагает различные виды обработки продуктов и благодаря тому, что обслуживает не такое большое количество авиакомпаний, как крупные аэропорты. Компания может предложить персональный подход к каждому, не нарушая общего режима производства и не затрагивая интересов других, сторонних перевозчиков, даже если работа ведется в одном векторе.

Цех бортового питания во Владивостоке - структурное подразделение авиакомпании "Владивосток авиа". Готовит в сутки до 3,7 тысячи рационов в летнее время, помимо чартерных рейсов. Работают в смене 55 человек (в ночную - 22-25 человек).

Обслуживают более 20 авиакомпаний. Помимо этого продукция собственного производства продается в магазине аэропорта, для работников авиакомпании, а кондитерская продукция - в кафе, расположенном на втором этаже аэровокзала внутрироссийских авиалиний для пассажиров.

Хабаровское ООО "Аквариум" - самостоятельное предприятие. Оно обслуживает более 20 авиакомпаний. Готовит в сутки более 3 тысяч рационов.

Доходность этого закрытого бизнеса оценивается самими игроками в 20-25 %, некоторые указывают цифру в 8%.

Авиакейтринг большей частью относится к управлению некоммерческим обслуживанием. Потому что он зависит от возможностей и желания заказчика, а с другой стороны, если цех бортового питания является монополистом в аэропорту, то предприятие может нивелировать свои издержки по отношению к доходной части.