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Энергетики не знают, с кем во Владивостоке согласовывать площадки под строительство новых энергообъектов
"Федеральная сетевая компания ЕЭС" (ОАО) намерена вложить в строительство новых и реконструкцию уже имеющихся мощностей по транспортировке и перераспределению электроэнергии более 12 млрд руб. Об этом сообщил директор Магистральных электрических сетей (МЭС) Востока Сергей СМИРНОВ во время поездки на строящуюся под Артемом подстанцию 500 кВ "Владивосток".
По словам директора МЭС Востока, этот инвестиционный проект составлен без привлечения заемных средств и будет реализован целиком и полностью на деньги Федеральной сетевой компании. Необходимость реконструкции сетей и строительство новых подстанций и ЛЭП назрела давно в связи с проблемами энергоснабжения юга Приморского края и сегодня обострилась в связи энергетическим обеспечением объектов предстоящего саммита АТЭС и перекачивающих станций возводимого нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий Океан.
Одним из объектов трехлетней программы является начатое в апреле этого года строительство в районе г. Артема линии электропередач "Дальневосточная - Владивосток" и подстанции 500 кВ "Владивосток". Эта подстанция и прокладываемая параллельно 100-километровая ЛЭП "Дальневосточная - Владивосток" обеспечат перетоки электроэнергии с мощностей Зейской и Бурейской ГЭС в энергосистему южных районов Приморского края. Тем самым будет повышена надежность электроснабжения южного Приморья и в первую очередь Владивостока.
Кроме того, до 2012 г. юг Приморского края планируется взять в сетевое кольцо: Чугуевка - Лазовое - Находка - Владивосток. На сегодняшний день подходит к концу реконструкция трех подстанций 220 кВ в Находке, Большом Камне и Спасске, которые станут звеньями в расширении энергетического кольца 500 кВ "Чугуевка - Лазовое - Находка - Владивосток - Дальневосточная".
Как считают в МЭС Востока, с достройкой новых и техническим перевооружением уже имеющихся подстанций обеспечение электроэнергией на юге края станет бесперебойным даже в пиковые часы. Это первый этап реконструкции, а еще будут второй и третий. Однако проблемы уже налицо. Если жители Владивостока и Приморского края к некоторым моментам политической и экономической жизни уже привыкли, то для энергетиков "наши" тонкости понять порой очень сложно.
Например, для энергоснабжения объектов саммита на о. Русском от Артем-ГРЭС будет проложена ЛЭП до подстанции 220 кВ "Зеленый Угол", далее - ПС 220 кВ "Патрокл", откуда линию перебросят непосредственно на остров. Но, по словам Сергея Смирнова, согласование по выбору площадок под строительство подстанции проходит очень сложно. Так, пока нельзя сказать, в какой именно точке авторынка "Зеленый Угол" будет установлено все это энергетическое хозяйство.
"Трудно понять, с кем вообще надо договариваться, - недоумевать Сергей Смирнов. - Если в Хабаровске МЭС договаривается и решает вопросы с мэрией окружной столицы, то во Владивостоке, судя по всему, администрация города даже разговаривать по вопросам предоставления площадок пока не готова". Еще бы! Земля города сегодня - лоскутное княжество трех ведомств: края, военных и муниципалитета. А где-то уже - и частной собственности.
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