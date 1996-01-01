Мост на остров Русский должен быть закончен в срок

Строительство моста через пролив Босфор Восточный на остров Русский, где планируется проведение саммита АТЭС в 2012 году, должно закончиться в срок, сказал руководитель Росавтодора Олег БЕЛОЗЕРОВ на совещании об итогах выполнения программы работ Федерального дорожного агентства за первое полугодие 2008 года. Об это сообщает корреспондент РИА PrimaMedia с места событий.

"Сроки по строительству моста на остров Русский не могут быть перенесены. Это очень серьезная задача, которая требует огромной ответственности. Я бы назвал это задачей престижа. Мост должен быть обязательно построен к 2012 году", - сказал Олег Белозеров. Он добавил, что строительство моста на остров Русский является экзаменом на состоятельность и компетентность. "Это серьезная проверка для власти и подрядчиков", - добавил он.

Ранее генеральный директор "Тихоокеанской мостостроительной компании" Виктор ГРЕБНЕВ заявил, что мост через пролив Босфор Восточный на остров Русский технологически невозможно построить к саммиту АТЭС, не хватит времени. Как объяснил его заместитель Александр ГОФМАН, проблема в том, что строители не успеют сделать вантовую часть.

"На днях сюда приезжали представители южнокорейской фирмы, которая будет делать и монтировать ванты. Они по достижении определенной стадии готовности нашего моста начнут изготовление вант. На это уйдет 5-7 месяцев. После чего ванты доставят сюда и начнут монтировать.

Проблема еще в том, что особого выбора фирм, специализирующихся на таких работах, нет. В мире этим занимаются всего 5-6 компаний. И графики работ этих фирм расписаны. То есть они не могут просто так все бросить и приехать срочно строить наш мост", - сказал Гофман.

А совсем недавно научный руководитель проекта генплана Владивостока, участник проектирования объектов саммита АТЭС, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук, профессор Валентин АНИКЕЕВ высказал предположение о том, что главы стран АТЭС, вероятнее всего, будут доставляться на остров вертолетами...