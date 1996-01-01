Китайцы предложили приморцам дружить лесом

Во Владивостоке представители народного правительства провинции Хэйлунцзян и управления лесного хозяйства КНР при содействии администрации Приморского края успешно провели презентацию 4-й международной выставки лесного хозяйства г. Муданьцзяна КНР и Дальнего Востока РФ.

Выставка будет проходить с 27 по 31 августа в городах Суйфэньхэ и Владивосток. По словам 1-го секретаря горкома Народного правительства г. Суйфэньхэ Э ЧЖУНЦИ, целью выставки являются развитие российско-китайского сотрудничества в области производства и реализации строительных материалов из ценных пород дерева и отходов деревообработки, оборудования для деревообработки и производства мебели, мебельной фурнитуры, а также привлечение инвестиций и создание совместных предприятий.

Досье Муданьцзянская выставка будет занимать площадь 30 000 м2 торгового комплекса в г. Суйфэньхэ и состоять из 6 выставочных районов (изделия: из дерева, деревообрабатывающее оборудование, инновационные технологии, декоративные изделия, лесные продукты питания и русский выставочный район). Участие в выставке вполне доступно не только крупным промышленным предприятиям, но и куда более скромным предпринимателям. Так, стандартный выставочный стенд будет стоить 1500 юаней, а на открытом месте - 50 юаней за м2.

Стоит отметить, что кроме китайских и российских предприятий в выставке примут участие и предприниматели из Канады, Америки, Германии, Южной Кореи и Японии. В программе выставки запланированы культурно-развлекательные и спортивные мероприятия; экономический форум.