www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.74 р. 100 JPY: 61.02 р.
EUR: 78.64 р. 10 CNY: 99.35 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Китайцы предложили приморцам дружить лесом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Во Владивостоке представители народного правительства провинции Хэйлунцзян и управления лесного хозяйства КНР при содействии администрации Приморского края успешно провели презентацию 4-й международной выставки лесного хозяйства г. Муданьцзяна КНР и Дальнего Востока РФ.

Выставка будет проходить с 27 по 31 августа в городах Суйфэньхэ и Владивосток. По словам 1-го секретаря горкома Народного правительства г. Суйфэньхэ Э ЧЖУНЦИ, целью выставки являются развитие российско-китайского сотрудничества в области производства и реализации строительных материалов из ценных пород дерева и отходов деревообработки, оборудования для деревообработки и производства мебели, мебельной фурнитуры, а также привлечение инвестиций и создание совместных предприятий.

Досье

Муданьцзянская выставка будет занимать площадь 30 000 м2 торгового комплекса в г. Суйфэньхэ и состоять из 6 выставочных районов (изделия: из дерева, деревообрабатывающее оборудование, инновационные технологии, декоративные изделия, лесные продукты питания и русский выставочный район). Участие в выставке вполне доступно не только крупным промышленным предприятиям, но и куда более скромным предпринимателям. Так, стандартный выставочный стенд будет стоить 1500 юаней, а на открытом месте - 50 юаней за м2.

Стоит отметить, что кроме китайских и российских предприятий в выставке примут участие и предприниматели из Канады, Америки, Германии, Южной Кореи и Японии. В программе выставки запланированы культурно-развлекательные и спортивные мероприятия; экономический форум.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru