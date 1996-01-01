Владивостокским рынкам обрисовали перспективу

Во Владивостоке 10 торговых зон нуждаются в реконструкции, а некоторым требуется срочное оформление документов. Из 36 существующих рынков требованиям законодательства в полной мере отвечают лишь 29.

Об этом шел разговор в администрации города на совещании с представителями рынков Владивостока, которое вела первый заместитель главы краевого центра Наталья ЗУБОВА. Согласно Федеральному закону №271 от 30.12.2006 г., органы власти вправе определять площадь рынка, характеристику помещений, расстояние между ними и многое другое.

А с 1 января 2010 года - под рыночную торговлю будут использоваться только капитальные здания, временные сооружения будут запрещены (кроме сельскохозяйственных рынков, которых официально во Владивостоке нет). Представители УМИГА также назвали ряд объектов, которые необходимо исключить из списка по тем или иным причинам.