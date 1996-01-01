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Рыбные порты Приморья желают заниматься перевалкой контейнеров

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Впервые за последние годы портовый комплекс Дальнего Востока в 2007 г. обеспечил положительную динамику. Суммарный грузооборот портов региона вырос на 15% и составил 79,7 млн тонн. Грузооборот портов Приморского края вырос почти на 6%. В том числе суммарный грузооборот стивидорных компаний, входящих в зону Владивостокского транспортного узла, превысил 10 млн тонн (+ 10,6% к 2006 г.).

Особняком среди портов Приморья стоят рыбные порты Владивостока и Находки, в последние годы испытывающие серьезные трудности с профильным для их рода деятельности грузопотоком. В принципе, и ОАО "Владивостокский морской рыбный торговый порт" (Владрыбпорт), и ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП) уже давно не делают ставку на рыбопродукцию, пытаясь "зацепить" любой другой груз. И даже заявляют о планах составить конкуренцию ведущим портам региона в перевалке контейнеров.

Владрыбпорт возвращает грузопоток...

По итогам 2007 г. ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) переработал 1 млн 243 тыс. тонн грузов, превысив показатели 2006 г. на 3,9%. Следует отметить, что положительная динамика грузооборота наметилась после резкого падения грузооборота в 2005-2006 гг. Неплохие результаты достигнуты в условиях сокращения объемов поступления лома черных металлов в 2 раза и рыбопродукции на 10%, составлявших в прежние годы основу грузооборота порта.

В структуре грузооборота преобладали грузы экспортного направления, доля которых в общем объеме составила 45,9%, уменьшившись по сравнению с 2006 г. на 14 пунктов. Доля импортных грузов выросла с 5% в 2006 г. до 18,6% в 2007 г., что связано с увеличением поступления импортной автотехники. Доля каботажных грузов практически не изменилась и составляет 35,5% в общем объеме грузопотока.

Прирост грузооборота обеспечен в значительной степени за счет увеличения перевалки контейнеров - на 21,4%, тяжелой автотехники и легковых автомобилей - в 2,9 раза. Дополнительно к этому в четвертом квартале 2007 г. порт начал перевалку нового вида груза - цемента, до конца года отгружено 81 тыс. тонн. Наибольший удельный вес в общем объеме грузопереработки в 2007 г. составили контейнеры - 29,5% (+ 7,8 пункта к 2006 г.). Стабильна доля лесных грузов - 21,3%, тогда как металлолом из преобладающего груза, составлявшего одну треть грузооборота, снизился в 2 раза, до 15,9%. Незначительно снизился удельный вес рыбопродукции, а доля прочих грузов, в составе которых преобладает цемент, напротив, имеет тенденцию к повышению.

В компании отмечают, что это является результатом реализации программы поэтапного развития порта, начатой в 2005 г., в рамках которой приобретено высокотехнологичное оборудование, произведена реконструкция покрытия причалов, переоборудованы складские помещения для хранения автомобилей, увеличены открытые складские площадки для переработки контейнеров, автотехники и прочих грузов.

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