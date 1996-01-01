Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рыбные порты Приморья желают заниматься перевалкой контейнеров
Впервые за последние годы портовый комплекс Дальнего Востока в 2007 г. обеспечил положительную динамику. Суммарный грузооборот портов региона вырос на 15% и составил 79,7 млн тонн. Грузооборот портов Приморского края вырос почти на 6%. В том числе суммарный грузооборот стивидорных компаний, входящих в зону Владивостокского транспортного узла, превысил 10 млн тонн (+ 10,6% к 2006 г.).
Особняком среди портов Приморья стоят рыбные порты Владивостока и Находки, в последние годы испытывающие серьезные трудности с профильным для их рода деятельности грузопотоком. В принципе, и ОАО "Владивостокский морской рыбный торговый порт" (Владрыбпорт), и ОАО "Находкинский морской рыбный порт" (НМРП) уже давно не делают ставку на рыбопродукцию, пытаясь "зацепить" любой другой груз. И даже заявляют о планах составить конкуренцию ведущим портам региона в перевалке контейнеров.
Владрыбпорт возвращает грузопоток...
По итогам 2007 г. ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (ВМРП) переработал 1 млн 243 тыс. тонн грузов, превысив показатели 2006 г. на 3,9%. Следует отметить, что положительная динамика грузооборота наметилась после резкого падения грузооборота в 2005-2006 гг. Неплохие результаты достигнуты в условиях сокращения объемов поступления лома черных металлов в 2 раза и рыбопродукции на 10%, составлявших в прежние годы основу грузооборота порта.
В структуре грузооборота преобладали грузы экспортного направления, доля которых в общем объеме составила 45,9%, уменьшившись по сравнению с 2006 г. на 14 пунктов. Доля импортных грузов выросла с 5% в 2006 г. до 18,6% в 2007 г., что связано с увеличением поступления импортной автотехники. Доля каботажных грузов практически не изменилась и составляет 35,5% в общем объеме грузопотока.
Прирост грузооборота обеспечен в значительной степени за счет увеличения перевалки контейнеров - на 21,4%, тяжелой автотехники и легковых автомобилей - в 2,9 раза. Дополнительно к этому в четвертом квартале 2007 г. порт начал перевалку нового вида груза - цемента, до конца года отгружено 81 тыс. тонн. Наибольший удельный вес в общем объеме грузопереработки в 2007 г. составили контейнеры - 29,5% (+ 7,8 пункта к 2006 г.). Стабильна доля лесных грузов - 21,3%, тогда как металлолом из преобладающего груза, составлявшего одну треть грузооборота, снизился в 2 раза, до 15,9%. Незначительно снизился удельный вес рыбопродукции, а доля прочих грузов, в составе которых преобладает цемент, напротив, имеет тенденцию к повышению.
В компании отмечают, что это является результатом реализации программы поэтапного развития порта, начатой в 2005 г., в рамках которой приобретено высокотехнологичное оборудование, произведена реконструкция покрытия причалов, переоборудованы складские помещения для хранения автомобилей, увеличены открытые складские площадки для переработки контейнеров, автотехники и прочих грузов.
Новости тематики
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
- Авиакомпании просят правительство увеличить субсидии на перевозки по ДФО
Новости раздела
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Воздушные перевозки на Дальнем Востоке освободят от НДС
- Подводную линию связи на Курилы будут строить китайцы
- Росрыболовство нашло виновников роста цен на красную икру
- Москва проживёт Дни Дальнего Востока
- Приморские производители покажут китайцам краба
- С космодрома "Восточный" в ноябре запустят почти два десятка спутников
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин