In door-реклама в приморской столице

Одна из тенденций рекламного рынка: уличная наружная реклама (out door) постепенно вытесняется внутренней - той, что размещается внутри помещений (in door). Владивосток не стал исключением.

Процесс подстегивается тем обстоятельством, что in door не регулируется ни федеральным, ни местным законодательством, а значит, свободен от бюрократических процедур и юридических ограничений.

Услуги по размещению in door, как и любой другой рекламы, предлагают рекламные агентства (РА). Они заключают договор с собственником или арендатором помещений и берут на себя все обязательства перед рекламодателем по изготовлению макета, производству и монтажу рекламных конструкций. Подавляющее число размещений in door во Владивостоке и других городах Приморья приходится на торговые центры и супер-маркеты.

Подвиды in door в супермаркетах делятся на несколько групп: брендирование инвентаря, входа, оформление прикассовой зоны и торгового зала.

Львиная доля in door приходится, конечно же, на торговый зал - место, где сосредоточены товары и продукты, являющиеся желанным объектом для бродящих здесь покупателей. Рекламные поверхности, размещенные в торговом зале, бывают самых разных конструкций. Это и шелфтокеры - плоские горизонтальные наклейки внизу товарных полок; и вобблеры - фигурные плоские изображения; цепляющиеся к полке с помощью прозрачной ножки; и мобайлы - пластиковые диски, подвешенные к потолку; и рубрикаторы - вертикальные плоскости, вытянутые вдоль стеллажей с товаром; и топперы - плоские квадратные поверхности, располагающиеся на самом верху торговых стеллажей.

- Размещение in door рекламы в супер-маркетах весьма эффективно для тех производителей, - поясняет маркетолог Екатерина СЛОБОДЧИКОВА, - которые в силу разных причин не могут разместить свой товар в наиболее выгодных, с точки зрения привлечения внимания местах торгового зала (как правило, такие места уже заняты мировыми брендами). К примеру, идет покупатель по торговому залу в поисках плавленого сырка. Взор его блуждает на высоте человеческого роста - 1,6-2 м плюс-минус пятнадцать сантиметров вверх или вниз. В глаза сплошь и рядом лезут дорогие бренды. Но вдруг взгляд натыкается на воблер. А на нем надпись "Наш плавленый сырок "Ням-ням" - лучший друг студента !". "А где же он?" - непроизвольно работает глазами покупатель и находит вышеуказанный сырок на самой нижней, неприметной полке. И с удовольствием для себя обнаруживает, что сырок этот ничем не хуже верхнеполочных смотрится, а цена его - гораздо ниже. И делает свой покупательский выбор и формирует покупательскую лояльность к доселе не замечаемой им торговой марке. А если на вобблере нарисовать еще и стрелочку, указывающую на местоположение продукта, то эффект от in door-рекламы только усилится.

По словам Екатерины Слободчиковой, цена контакта с целевой аудиторией с использованием in door очень низка, а объем такого охвата весьма высок и сравним с населением целого города. К примеру, в месяц через торговую сеть из 10 универмагов во Владивостоке проходят примерно 400 тыс. покупателей. В сети задействовано 250 корзин с размещенными внутри них рекламными листовками. Цена размещения одной листовки - 200 руб. в месяц. В пересчете на 250 корзин цена размещения в торговой сети обойдется рекламодателю в 50 000 руб. в месяц. Делим эту сумму на совокупное количество покупателей в месяц и получаем цену 1 контакта - всего 0,12 руб. (!).

Популярность набирает и такая форма in door-рекламы во владивостокских супермаркетах и торговых центрах, как аудиобрендинг или звуковое вещание. Покупатель прохаживается вдоль товарных рядов, находится в состоянии своеобразного шоппинг-транса, делающего его наиболее внушаемым. И тут - запускается аудиоролик. И в какой бы точке супермаркета человек ни находился, какой-бы товар ни выбирал, о чем-бы в этом момент ни думал - аудиоролик его настигнет и привлечет внимание к рекламируемому объекту. Расценки за аудиобрендинг смешные по рекламным меркам - всего 10-15 руб. за один выход 30-секундного аудиоролика.

Интерактивные напольные системы (ИНС) - еще одна разновидность in door-рекламы, которая претендует на большие перспективы. Ее приход в ряд владивостокских универмагов успел вызвать восторг у самой юной части покупательской аудитории. Еще бы - ИНС рекламируют, развлекая. Любой посетитель магазина может поучаствовать в происходящем у него под ногами и стать частью рекламного сообщения.

- Покупатель вовлекается в настоящее интерактивное шоу и тем самым испытывает массу позитивных эмоций по отношению к рекламируемому объекту. Это особенно важно, учитывая тот факт, что от традиционной рекламы все мы уже заметно устали и выработали надежные защитные барьеры от нее. А ИНС позволяет преодолеть эти барьеры и донести рекламное послание до сознания человека как бы играючи, - говорит коммерческий директор РА "Интерактивные системы" Владимир ИСАКОВ. - Расценки на ИНС-рекламу выше, чем за аудиобрендинг, но все же значительно уступают тем, что действуют в традиционных каналах рекламы. Так, услуги по размещению 1000 ИНС минут в месяц обойдутся рекламодателю в среднем в 20 тыс. руб.

Маловероятно, что в ближайшие годы in door полностью вытеснит out door с рекламного рынка. Уличные пространства больших и малых городов все еще остаются привлекательными для подавляющего большинства производителей товаров и услуг массового спроса. Но in door служит своеобразным показателем цивилизованности рынка рекламы, его прогрессирующего развития и ухода в малые формы приближения к отдельно взятому человеку. То, что Владивосток стал приобщаться к in door, свидетельствует о поступательном движении местного рекламного бизнеса в сторону международных стандартов.