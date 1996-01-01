Железнодорожники Дальнего Востока отмечают свой профессиональный праздник

В воскресенье мы в 112-й раз отметим День железнодорожника. Приуроченный к Дню рождения Николая I, при котором собственно и началось строительство российских железных дорог, сегодня у любого дальневосточника он прочно ассоциируется с ДВЖД - филиалом ОАО "Российские железные дороги" и крупнейшим транспортным комплексом региона.

Как-никак, а более 90% грузовых, свыше трети пассажирских перевозок в регионе осуществляется именно железной дорогой.

Досье Дальневосточная железная дорога имеет 4 отделения: Хабаровское, Владивостокское, Комсомольское и Тындинское. Включает 365 станций и 2 погранперехода. Эксплуатационная длина дороги - 5990,7 км. Численность персонала - 56448 человек. В 2007 г. перевезено 52 млн 920 тыс. тонн грузов, 5 млн 150 тыс. пассажиров дальнего сообщения и 21 млн 562 тыс. - пригородного.

День сегодняшний

Благодаря особенностям транспортного положения - наличию прямого железнодорожного выхода к крупным тихоокеанским портам и сухопутным пограничным переходам - Дальневосточная железная дорога занимает одну из ведущих позиций в транспортировке экспортно-импортных грузов, доля которых превышает 30% от общего объема перевозок в России.

Третий этап реформирования, который сегодня переживает ДВЖД, как и вся система российских железных дорог, подразумевает обретение экономической и хозяйственной самостоятельности.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, полным ходом идет реорганизация локомотивного и путевого хозяйств. Важные преобразования произойдут в ближайшее время и в локомотивном хозяйстве дороги, начиная с разделения локомотивного депо Хабаровск-2 на два подразделения: эксплуатационное и ремонтное. Изменения направлены на адаптацию отрасли к рыночным условиям работы.

Кроме того, с начала года появилась новая структура - Хабаровской дирекции материально-технического снабжения, филиала ОАО "РЖД". Появилась Дальневосточная дирекция по ремонту пути, призванная обеспечить высокое техническое состояние пути на высококачественных материалах верхнего строения пути.

Помимо этого, в настоящее время идет разработка проекта организации Регионального центра корпоративного управления, формирования дирекций сбыта, управления движением, тяги и инфраструктуры, а также определение границ территориальных филиалов по эксплуатации инфраструктуры. Содержание и ремонт железнодорожной инфраструктуры, управление процессом перевозок, оказание услуг локомотивной тяги и услуги по перевозке грузов останутся в собственности ОАО "РЖД". Кроме того, через управление дочерними зависимыми обществами в сфере его влияния окажутся капитальный ремонт подвижного состава, операторская деятельность, логистика.

Языком цифр

Первые результаты реформирования уже появились. Разделение деятельности дороги на бизнес-процессы - грузовые, пассажирские дальние и пригородные перевозки, инфраструктурная составляющая, обслуживание и ремонт подвижного состава - положительно сказалось на производственно-финансовой деятельности дороги. Об экономическом эффекте реформирования лучше всего говорят цифры. По данным внутренней статистики ДВЖД, за 5 лет работы дороги в составе ОАО "РЖД" объемы отправления грузов увеличились на 28%, грузооборот - на 22%, пассажирооборот - на 5%. Производительность труда выросла в 1,7 раза, что позволило повысить реальную заработную плату работников дороги в 1,5 раза и обеспечить оптимальное соотношение между ростом производительности труда и заработной платы. На реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие инфраструктуры и капитальный ремонт основных фондов, за этот период вложено более 77 млрд руб. Кроме того, за счет выполнения мероприятий по ресурсосбережению дорога ежегодно экономит более 200 млн руб. Двукратное увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней характеризует платежеспособность дороги.

Впрочем, несмотря на реформы, нерешенные проблемы остаются. Большинство из них вызвано износом основных фондов. В хозяйстве электроснабжения на отдельных участках дороги он достиг 70%, на участках автоматики и телемеханики - 65%. Кроме того, до сих пор эксплуатируются тоннели и мосты, построенные еще в 30-40-х годах прошлого века. Поэтому, несмотря на то, что только за последние годы объем вложений, направленный на модернизацию и приобретение нового тягового подвижного состава для Дальневосточной дороги, составил свыше 8 млрд руб. (в графе расходов - десятки новых локомотивов разных серий, что позволит существенно обновить технический парк дороги и обеспечить регулярное обращение тяжеловесных поездов к припортовым станциям Приморья), ДВЖД по-прежнему нуждается в инвестициях.

В нынешнем году на развитие инфраструктуры Дальневосточной железной дороги будет потрачено в полтора раза больше: свыше 22 млрд руб., более трети из которых уже освоено. Строительство и реконструкция искусственных сооружений идут полным ходом. Так, годовой план капвложений на реконструкцию второй очереди мостового перехода через Амур освоен без малого на 70%. Также близится к завершению один из приоритетных проектов "Развитие транспортного коридора Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел", пусковой комплекс которого оценивается в 289 млн руб.

Немалые средства - более 5 млрд руб. - планируется потратить на модернизацию и приобретение подвижного состава для дороги. С начала года на Дальний Восток уже поставлены 14 локомотивов нового поколения и новый электропоезд для пригородных пассажирских перевозок. Такая же сумма выделена и на обновление и развитие инфраструктуры отраслевых хозяйств дороги: большую часть средств планируется потратить на усиление пути. Кроме того, уже в этом году в инвестиционную программу дороги впервые будут включены такие капиталоемкие проекты, как реконструкция верхнего строения пути и комплексное обновление железнодорожного пути.

Не оставили без внимания и социальную сторону развития компании. 332 млн руб., половина из которых уже освоена, будут потрачены на улучшение этого направления. В настоящее время проводятся работы по реконструкции двух детских садов на станции Хабаровск-1, учебного корпуса школы-интерната № 30 на станции Комсомольск-на-Амуре, строятся общежития для учебных центров подготовки кадров на станциях Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск-2. Масштабные работы по строительству технологического жилья развернуты на 20-ти линейных станциях дороги. А специально для того, чтобы юные железнодорожники со всей дороги могли пройти начальную подготовку, введен в эксплуатацию спальный корпус со столовой и учебными классами на Малой железной дороге в Хабаровске.

Перспективы

"Процесс реформирования, который мы сейчас переживаем, заставляет думать о повышении собственной конкурентоспособности, - говорит начальник Дальневосточной железной дороги Михаил ЗАИЧЕНКО. - Ведь в то время как частные операторские компании не несут никакой ответственности перед обществом и государством, работая исключительно по тем направлениям, что им выгодны, мы обязаны не просто содержать, но и развивать железнодорожную инфраструктуру, а также выполнять социально значимые и государственные низкодоходные перевозки. Так, сегодня 96% перевозок нефти на экспорт через погранпереходы выполняются в вагонах операторов рынка, в то время как более 99% низкодоходного груза - угля - перевозится в вагонах РЖД. Тем самым сокращается доходность перевозок в собственном парке вагонов".

На повестке дня сегодня - более масштабное использование Северного широтного хода ДВЖД с переработкой внешнеторговых грузов через Ванинско-Совгаванский транспортный узел, благодаря чему откроются новые возможности для переработки угля, леса, нефтепродуктов, руды, а также импортных перевозок глинозема и контейнеров.

Также дальневосточные железнодорожники надеются, что перейдет в реальную стадию проект Транскорейской железнодорожной магистрали и соединение ее с Транссибом. А тесная работа дороги с остальными портами и соседней Харбинской железной дорогой позволяет прогнозировать рост грузоперевозок в южном Приморье к 2010 году почти вдвое. Безусловно, перевод железнодорожного транспорта на инновационный путь развития невозможен без внедрения достижений научно-технического прогресса. Именно в этом направлении будут сосредоточены средства и усилия ДВЖД.

Генеральный план развития ДВЖД до 2015 года разработан исходя из "Стратегической программы развития ОАО "РЖД" и актуализации "Генеральной схемы развития железнодорожного транспорта на перспективу до 2010 и 2015 гг." По прогнозам руководства, он обязательно приведет к дальнейшему расширению рынка транспортных услуг и росту объемов перевозок.