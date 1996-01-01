Хабаровскую ярмарку посвятят юбилею края

В дни работы Дальневосточного международного экономического форума пройдет Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка. Ныне она посвящена 70-летию Хабаровского края.

В Хабаровске в дни работы Дальневосточного международного экономического форума пройдет Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка -2008. Она состоится с 1 по 4 октября 2008 г. в легкоатлетическом манеже стадиона им. В. И. Ленина. Ныне выставка посвящена 70-летию образования Хабаровского края.

Как сообщили РИА "Восток-Медиа" в оргкомитете выставки ее цели и задачи - показать достижения, тенденции, перспективы развития каждой территории, возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока и Сибири для укрепления межрегиональных и международных связей. По словам организаторов, она позволит приблизить товаропроизводителей к потенциальным потребителям, будет способствовать укреплению деловых контактов, стимулировать производство конкурентоспособной, наукоемкой, высокотехнологичной продукции, обеспечить продвижение на региональный рынок эффективных отечественных и зарубежных технологий, материалов, инструментов, оборудования для промышленного комплекса.

Традиционно Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка собирает более 200 участников из всех субъектов Дальневосточного федерального округа и других регионов России. В этом году на выставке представляются экспозиции предприятий и организаций, районов и городов Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Республики Саха (Якутия), Амурской, Сахалинской, Магаданской, Еврейской автономной областей, городов Омска, Иркутска, Новосибирска, Челябинска, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Основные разделы ярмарки - продукция ведущих отраслей промышленности субъектов Дальнего Востока и Сибири, инвестиционные проекты, товары промышленного назначения и народного потребления местных и региональных производителей, продукция и услуги, показывающие современные научно-технические достижения, современные технологии, инновационные и другие проекты. Здесь также будет представлена продукция народных промыслов, сувениры и образцы национального искусства народных ремесел Дальнего Востока и Сибири и других регионов.

В программе выставки планируются деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, "круглые столы", презентации районов, городов, краев и областей, культурно-зрелищные мероприятия, тематические семинары, конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки".