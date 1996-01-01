Новострой по соседству

Чем активнее строительные компании края стремятся обеспечить приморцев новым комфортным жильем, тем чаще возникают конфликты застройщиков с жителями окрестных домов, возражающих против уплотнительной застройки. Иногда эти скандалы перерастают в откровенные баталии, а "отчеты" в СМИ напоминают сводки военных действий.

Тем не менее, столица Приморья отчаянно нуждается в новых многоквартирных домах. Помимо сотен тысяч горожан, желающих улучшить жилищные условия, Владивосток ежегодно пополняется десятком тысяч приезжих, также стремящихся решить квартирный вопрос. В то же время износ основного жилого фонда во Владивостоке превышает 50%, а территориальные ресурсы, необходимые для масштабной жилой застройки, ограничены землями рекреационного, санитарно-охранного и военного назначения. Застройщикам ничего не остается, как возводить новые жилые дома в уже существующих микрорайонах. Но даже если стройка разворачивается на заброшенном бесхозном пустыре, подходящем для жилищного строительства, практически всегда находятся граждане, активно противостоящие грядущим переменам.

Застройщики решают эту проблему по-разному. Какова позиция группы компаний "Капитал Строй", рассказывает заместитель генерального директора Константин АДАМОВИЧ.

Досье Группа компаний "Капитал Строй" осуществляет полный цикл работ - от проектирования и строительства объекта до его ввода в эксплуатацию, передачи ТСЖ/УК и реализации строящихся площадей. В инвестиционном портфеле компании более 10 проектов. В настоящее время ведется строительство жилого дома по ул. Леонова, 27 и комплекса бизнес-класса по ул. Грибоедова, 46. В своей деятельности "Капитал Строй" придерживается комплексного подхода к формированию жилой зоны и окружающего пространства и единства стилевых решений. Тесное сотрудничество архитекторов и проектировщиков обеспечивает экономичность, комфорт и безопасность объектов.

- Константин Константинович, вы наверняка сталкивались с подобными проблемами. Что предпринимаете в таких случаях?

- Стараемся прийти к компромиссу, устраивающему обе стороны. Возьмем, к примеру, один из запланированных объектов по проспекту "Красного знамени", 117. Мы получили разрешительные документы на возведение современного жилого 22-этажного комплекса, но начало строительных работ пришлось отложить более чем на полгода из-за недопонимания с жильцами соседних домов. Основная причина их недовольства - необходимость сноса нескольких самовольно установленных гаражей.

- Отчасти их, наверное, можно понять: точечная застройка нарушает привычный ритм жизни района...

- Правильнее называть ее не точечной, а внутриквартальной, поскольку она предусматривает возведение не отдельно стоящего дома, а жилого комплекса с благоустроенной придомовой территорией, который, подчеркну, не нарушает имеющейся инфраструктуры, а существенно ее улучшает. Если подойти к ситуации объективно, то любой новострой по соседству приносит немало плюсов. Взять хотя бы тот факт, что крупное строительство всегда сопряжено с реконструкцией коммуникационных и инженерных сетей, направленной на их обновление. Так, микрорайон, о котором идет речь, застраивался лет двадцать пять тому назад, и коммуникации были запроектированы без учета сегодняшних потребностей жильцов. Вероятно, люди испугались, что появление нового многоквартирного дома еще более ухудшит ситуацию. Но ведь мы не подключаемся к уже существующим сетям, а осуществляем их реконструкцию и строительство новых инженерных коммуникаций, значительно увеличивая их мощность.

- Другая распространенная претензия касается нарушения норм инсоляции - освещенности квартир соседних домов естественным солнечным светом...

- Расположение нашего дома не нарушит инсоляции соседних зданий. Это подтверждено экспертизой и отражено на градостроительном плане данного земельного участка.

- То есть вам удалось убедить жителей окрестных домов, что строительство вашего объекта принесет им больше пользы, чем вреда?

- Несмотря ни на что, мы все же нашли общий язык и подписали соглашение с Тихоокеанской управляющей компанией, которая обслуживает соседние дома - по проспекту "Красного знамени", 119 и Народному проспекту, 19. В этом документе оговорены все компенсационные моменты: ремонт и расширение внутриквартальной дороги, озеленение и благоустройство придомовой территории (обновление асфальтового покрытия, разбивка клумб и т.д.), объединение запланированной детской площадки с уже имеющейся и создание детского городка, "карман" для автомобильной парковки, восстановление лестничного марша к жилому дому по Народному проспекту, 19, проектирование и строительство системы ливневой канализации (там, где ее никогда не было) и т.д.

- Как все-таки решили проблему с гаражами?

- Поскольку они установлены неправомерно и у владельцев отсутствуют разрешительные документы, то гаражи будут перенесены с данной территории. Но рядом будет построена подземная охраняемая парковка, рассчитанная не только на новоселов, но и на жителей соседних домов.

Главный вывод, который мы сделали из этой ситуации: обо всем всегда можно договориться. Надо лишь захотеть услышать друг друга.