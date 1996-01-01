Спорный трубопровод

Общественные слушания по строительству второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь Тихий океан" завершились. Специалисты компании "Транснефть" считают, что учли все возможные экологические риски и скорректировали проект в соответствии с пожеланиями общественности. Между тем хабаровские экологи готовят обращение в Госдуму РФ, Законодательную думу и правительство Хабаровского края, поскольку считают, что не все их требования были учтены.

На прошлой неделе закончилась череда общественных слушаний по проекту строительства второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО-2). Итоги слушаний были подведены в Приморье на "круглом столе" с участием представителей компании "Транснефть".

Слушания состоялись в 35 муниципальных районах Дальнего Востока, по которым пройдет трасса ВСТО-2. В них приняли участие 1639 человек, 838 граждан высказали 1108 предложений и замечаний. В результате в маршрут нефтепровода внесено более 200 изменений.

На "круглом столе", подводящем итоги общественных слушаний по ВСТО-2, вице-президент "Транснефти" Анатолий Безверхов пояснил собравшимся, что при строительстве нефтепровода и нефтепорта в Козьмино будут использованы "как российский, так и зарубежный передовой опыт и самые современные технологии, которые позволяют минимизировать негативное воздействие на окружающую среду". Начальник отдела экологической безопасности и рационального природопользования компании "Транснефть" Елена Радченко отметила, что при проектировании объекта были учтены самые разнообразные пожелания и замечания. В ряде случаев маршрут ВСТО был скорректирован по экологическим соображениям, подчеркнула Радченко, напомнив об изменении трассы в районе Хабаровска, решении обойти зеленые зоны в нескольких городах Амурской и Еврейской автономной областях.

Представители компании "Транснефть" отметили, что в результате трасса нефтепровода не затронет мест обитания редких животных и особо охраняемых природных территорий. В Хабаровском крае протяженность маршрута нефтепровода увеличилась на 170 км, что позволит миновать территории городских водозаборов. В ЕАО трасса ВСТО-2 не затронет места обитания белого аиста. С учетом корректировок маршрут Восточного нефтепровода пройдет по территории Приморского края максимально удаленно от мест обитания тигра, а также охранных зон Уссурийского заповедника и нескольких заказников.

Между тем хабаровские экологи до сих пор не довольны результатами общественных слушаний на территории края. По словам заместителя председателя краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимира Сидорова, общественные организации и экологи по итогам завершившихся в Хабаровском крае слушаний готовят обращения в Госдуму, парламент и правительство Хабаровского края. "В обращении мы укажем те вопросы, которые, по нашему мнению, нуждаются в дополнительных обсуждениях, - это способ прокладки трубы через реку Амур, безопасность Тунгусского месторождения воды, от которого строится водовод до Хабаровска, противопожарная безопасность объекта", - сказал Сидоров. По его словам, "все эти вопросы должны быть адекватно отражены в проектной документации и, более того, необходим мониторинг их исполнения в ходе строительства". "В доработке нуждаются вопросы определения экологических рисков и компенсаций", - сказал эколог.

Проектировщики на слушаниях были настроены оптимистично и убеждали, что никаких происшествий на объекте произойти не может. Экологи и общественность их точку зрения не разделяли.

"Нельзя сказать, что мы добились успехов на слушаниях, тем более что наши рекомендации носят всего лишь рекомендательный характер, но то, что мы вступили в дискуссию с проектировщиками, это однозначно. Многие наши предложения вошли в протокол заседаний. Посмотрим, что из этого будет учтено в окончательном варианте проекта", - сказал Сидоров.

Также он отметил немноголюдность слушаний. В последнем заседании, которое прошло в поселке Сергеевка Хабаровского района, приняли участие всего 24 человека, в том числе только один местный житель, остальные - представители администрации и общественных организаций, ученые. Всего на территории Хабаровского края в слушаниях приняли участие около 200 человек.

Трубопроводная система ВСТО2 будет проложена от Сковородино (Амурская область) до спецморнефтепорта Козьмино (Приморский край). Общая протяженность трубопровода составит 1963 км. Она пройдет по территории четырех субъектов Российской Федерации Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Выход трубопровода на максимальную мощность в 80 млн. т возможен к 20142015 годам. В Хабаровском крае трубопровод пройдет по территории Амурского, Нанайского, Хабаровского, имени Лазо, Бикинского и Вяземского районов. Общая протяженность трубы по территории края 385 км.